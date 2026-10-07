En Punta Alta, Médanos y Bahía comienza otra etapa de la LBB Bronce

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Se ponen en marcha esta noche los cuartos de final de la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce, series que se disputarán al mejor de tres.

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Los partidos serán Pellegrini (1º)-Sporting (8º), Caza y Pesca Huracán Médanos (2º)-Bella Vista (7º), Barracas (3º)-Sportivo Bahiense B (6º) y Bahiense del Norte B (4º)-Whitense (5º).

En las cuatro series el común denominador es que uno de los dos equipos ganó los partidos entre sí, siendo Pellegrini-Sporting los que se enfrentaron en más oportunidades, porque también se vieron en playoffs.

Justamente los cruces entre los equipos puntaltenses serán sin público visitante, permitiendo el acceso de tres dirigentes y apostando dos policías en el acceso.

Las revanchas irán el domingo, Sporting haciendo de local en Altense y Bella Vista, en Alem. En tanto, Sportivo B y Whitense jugarán en sus escenarios naturales.

El primer tramo de la competencia lo obtuvo Caza y Pesca, por lo tanto, de repetir automáticamente ascenderá a la LBB Plata. De lo contrario, jugará una serie final extra con el ganador de este tramo.

Los cuatro equipos que ya quedaron fuera de competencia son Los Andes (Punta Alta), Fútbol y Tenis (Mayor Buratovich), Velocidad B y Fortín Club (Pedro Luro).

Pellegrini (1º)-Sporting (8º)

Cancha: Daniel Rubio (Pellegrini).

Árbitros: Sebastián Arcas y Mariano⁩ Enrique.

Novedades: en el local no juegan Nicolás Themtham (hombro), Iván Gomez Lepez (distensión) y Santiago Fraysinnet (viaje de egresados, al igual que otros tres U21).

La visita, en tanto, no registra ausencias.

Antecedentes: en fase regular Pellegrini le ganó a Sporting 89-79, de local y 86-72, de visita (en Espora). En cuartos de final, Pelle se impuso 83-54, de local y 74-62, de visita (en Espora).

Caza y Pesca (2º)-Bella Vista (7º)

Cancha: Caza y Pesca Huracán Médanos.

Árbitros: Horacio Sedán y Juan Gabriel Jaramillo.⁩

Novedades: los medanenses tienen plantel completo y en el verde no está Santiago Durando (viaje de egresados).

Antecedentes: Caza y Pesca 78, Bella Vista 77 y Bella Vista 63, Caza y Pesca 72.

Barracas (3º)-Sportivo Bahiense B (6º)

Cancha: El Bosque (Barracas).

Árbitros: Sebastián Giannino y Camila Robles.

Novedades: en el local no juega Luciano Polak (tirón en el aductor, sí llegaría al domingo) y en la visita no están Facundo Abenel (de viaje) y Baltasar Wais (hombro).

Antecedentes: Sportivo 57, Barracas 76 y Barracas 66, Sportivo 63.

Bahiense del Norte B (4º)-Whitense (5º)

Cancha: Manu Ginóbili (Bahiense).

Árbitros: Marjorie Stuardo y Joaquín Irrazábal.

Novedades: en el tricolor regresa Marcos Fernández y siguen afuera Lucas Peratta y Julian Retta.

Mientras que Los Aviones Azules no tienen a Gonzalo Relser y Mateo Herbalejo (ambos con esguince de rodilla), y retornan Carlos Nador y Leonardo Robledo.

Antecedentes: Whitense 81, Bahiense 65 y Bahiense 61, Whitense 66.