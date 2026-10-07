El Municipio prepara nuevos códigos de Habilitaciones y Edificación para enviar al Concejo

El Municipio trabaja en la elaboración de dos nuevos proyectos de ordenanza para reemplazar los actuales códigos de Habilitaciones y de Edificación, con el objetivo de adecuar la normativa a la realidad actual de la ciudad.

Según anticipó el jefe de Gabinete Luis Calderaro, la intención es que ambos proyectos sean enviados al Honorable Concejo Deliberante dentro de los próximos 90 días.

"Estamos trabajando para que de esta sistematización puedan salir en los próximos días nuevos proyectos para su tratamiento", explicó.

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La revisión parte de que algunas de las principales normas que regulan estas actividades tienen varias décadas de vigencia. El Código de Habilitaciones, según indicó Calderaro, corresponde a 1993, mientras que el Código de Edificación data de 1968.

"Hay normas que tal vez no puedan reflejar acabadamente la realidad actual", sostuvo.

A esos códigos se suman más de 100 ordenanzas que regulan diferentes rubros, disciplinas y actividades. Según explicó, parte de esa normativa fue diseñada para una realidad comercial e industrial diferente.

"Muchas tuvieron que ver con actividades de otro tiempo en la ciudad, en los 90, en los 80, en los 70, pero que ya no representan cómo es la organización comercial e industrial de la actualidad", señaló el funcionario.

Como ejemplo, mencionó los locutorios, una actividad que tuvo mayor presencia en décadas anteriores y que actualmente se desarrolla de otra manera.

Una nueva agencia para revisar la normativa

La elaboración de los nuevos códigos estará vinculada con la puesta en marcha de la Agencia de Regulación, Control y Habilitaciones, que concentrará distintas áreas municipales relacionadas con habilitaciones, fiscalización y controles.

Calderaro aclaró que la iniciativa no implica crear una nueva estructura política, sino integrar áreas que ya forman parte del Municipio. "No es la creación de una nueva estructura política, sino que son las áreas que se integran y que van a permitir un funcionamiento mucho más ágil, más profesionalizante, jerarquizado", explicó.

Una de las principales funciones de la agencia será, justamente, analizar y ordenar la normativa existente para determinar qué disposiciones necesitan ser actualizadas.

La propuesta también contempla establecer protocolos de actuación y revisar los requisitos que se solicitan para obtener una habilitación. Según el funcionario, habrá requisitos generales y otros particulares de acuerdo con cada actividad.

La reorganización apunta a simplificar la relación entre el Municipio y quienes realizan trámites de habilitación. "Necesitamos que cuando lleguen con un problema no se vayan con dos, sino que sientan que el problema dejó de ser de ellos, pasó a ser nuestro, y también tener la solución", afirmó.

En ese sentido, destacó la posibilidad de aprovechar herramientas digitales para agilizar los procedimientos. Mencionó la aplicación Mi Bahía, que, según indicó, cuenta con alrededor de 120.000 usuarios, como una herramienta que también podría utilizarse para trámites de habilitaciones comerciales, industriales y de servicios.

La nueva Agencia de Regulación, Control y Habilitaciones estará a cargo de Javier Prenassi, abogado que ya integra el Ejecutivo municipal como subsecretario de Prevención, Enlace y Comunicación, quien, de acuerdo con lo señalado por Calderaro, definirá las primeras acciones de gobierno en los próximos días.

El funcionario planteó que la revisión normativa busca adecuar las reglas municipales a las actividades y necesidades actuales de la ciudad. "Cuando la norma no refleja la realidad hay que modificarla", resumió.