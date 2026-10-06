El Vaticano anuncia la publicación de "El Diario personal del Papa Francisco", un libro del cardenal Fernández

La Libreria Editrice Vaticana publicará el 24 de noviembre el libro del cardenal Víctor Manuel “Tucho” Fernández que contiene el diario personal de Jorge Mario Bergoglio, el papa Francisco, y la obra será distribuida en 94 países y traducida a cinco idiomas.

Según informó Vatican News, se trata de un texto de “excepcional valor e importancia” para conocer aún más la persona del pontífice jesuita que guió a la Iglesia católica desde el 13 de marzo de 2013 hasta su muerte, ocurrida el 21 de abril de 2025 a los 88 años.

El cardenal Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, presentó el diario de Bergoglio en una edición que se conocerá después del viaje del papa León XIV a Argentina, que incluirá además escalas en Uruguay y Perú.

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La edición en italiano saldrá por la Libreria Editrice Vaticana; las ediciones en español, inglés y portugués serán publicadas por las respectivas sedes de Penguin Random House; y la versión en francés por Editions Albin Michel.

Conocer la interioridad del pontífice argentino

“Estamos muy honrados de publicar este texto del cardenal Víctor Manuel Fernández que presenta al público el Diario del Papa Francisco”, afirmó Andrea Tornielli, director editorial del Dicasterio para la Comunicación.

“Con este libro, que creemos podrá ser apreciado por los lectores de todo el mundo, podremos conocer aún más la interioridad del Pontífice argentino”, destacó Tornielli.

El Diario personal del pontífice argentino presenta y comenta apuntes que Bergoglio llevó desde el 20 de diciembre de 1992 hasta el 18 de agosto de 2024.

Al servicio de la difusión de la palabra de los papas

La Libreria Editrice Vaticana está al servicio de la difusión de las palabras de los papas a nivel internacional, señaló destaca Lorenzo Fazzini, responsable editorial de esa editorial.

Este año hemos estado a cargo de la publicación y difusión de los escritos de Robert F. Prevost, hoy papa León XIV, de cuando era prior general de los agustinos con el libro 'Libres bajo la gracia', ya publicado en varios idiomas, dijo.

Estamos verdaderamente complacidos de poder poner muy pronto a disposición de los lectores en Italia y, a través de diversos editores, en todo el mundo, estas páginas personales del papa Francisco presentadas en un libro redactado por uno de sus más cercanos colaboradores, el cardenal Víctor Manuel Fernández, manifestó.

La Librería Editorial Vaticana presentará el libro a los editores internacionales durante la próxima Feria del Libro de Fráncfort, que tendrá lugar del 7 al 11 de octubre de 2026. (NA)