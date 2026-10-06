Dueña de una carnicería y madre de una nena: quién era la mujer que fue encontrada muerta en su casa de Tucumán

Yudith Nazarena Jerez fue encontrada muerta en su casa del paraje La Cañada de la localidad de Graneros, Tucumán. Su pareja, Pablo Salvador Pitali, fue detenido luego de que la Policía lo hallara escondido debajo de una cama y con manchas de sangre. Ahora, la Justicia intenta determinar qué ocurrió dentro de la vivienda y cómo murió la mujer.

El caso ocurrió este lunes y quedó en manos de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios del Centro Judicial de Concepción, subrogada por el fiscal Carlos Sale. La investigación comenzó después de que el hermano de Jerez llegara cerca de las 12.15 a la comisaría de Graneros para avisar que había encontrado a su hermana muerta.

A partir de ese aviso, los efectivos se trasladaron hasta la vivienda ubicada en La Cañada. Una ambulancia constató que la víctima ya no tenía signos vitales y se inició un operativo para preservar la escena y reunir elementos que permitan reconstruir lo ocurrido.

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En ese contexto, Pitali, de 39 años, fue hallado escondido debajo de una cama y con manchas de sangre. Quedó aprehendido mientras avanzan las medidas judiciales. Por el momento, su detención, según especificaron los investigadores, no implica que haya sido acusado formalmente por la muerte de su esposa.

Yudith tenía 36 años y llevaba alrededor de 15 años en pareja con Pitali. Juntos tenían una hija de 10 años, que al momento del hecho se encontraba en la escuela.

Además de su vida familiar, Jerez estaba vinculada al comercio. Según informó La Gaceta, la pareja tenía una carnicería que funcionaba en la misma vivienda donde ocurrió el hecho.

La investigación del caso busca establecer qué sucedió antes de que el hermano de la mujer llegara a la casa, además de determinar el origen de las manchas de sangre encontradas tanto en la vivienda como en el cuerpo o la ropa de su pareja.

Hasta el momento se informó que no hay denuncias previas por violencia de género realizadas por Jerez contra Pitali. Los vecinos tampoco habían advertido situaciones de violencia entre ellos.

Sí mencionaron que la pareja tenía discusiones, principalmente vinculadas con cuestiones laborales y económicas relacionadas con el negocio familiar. Ese dato forma parte de las averiguaciones que lleva adelante la Justicia.

Por disposición del fiscal, se ordenó realizar una autopsia para determinar la causa y las circunstancias de la muerte. También interviene el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) del Ministerio Público Fiscal de Tucumán, que trabaja en el relevamiento de la escena y la recolección de evidencia.

Mientras avanza la investigación, la hija de la pareja quedó al cuidado de un familiar y recibió asistencia del Dinayf junto con profesionales de psicología y psicopedagogía. (TN)