Varios debuts en otra intensa jornada para el tenis de mesa en el Polideportivo Norte

El tenis de mesa volvió a tener una intensa jornada de competencia en el último sábado en nuestra ciudad, con la disputa de un nuevo torneo orgnaizado por la Asociación Bahiense de Tenis de Mesa (ABTM) en el Polideportivo Municipal.

Algunos números marcan el éxito de la propuesta: se compitió por algo más de 10 horas consecutivas en las que se disputaron 288 partidos, distribuidos en las seis categorías y con participantes de nuestra ciudad y de la región, como Carmen de Patagones, Guatraché, Punta Alta, Coronel Dorrego, Huanguelén, Sierra de la Ventana, Villa Ventana, Santa Rosa y Viedma.

La jornada se desarrolló, además, en medio de un corte generalizado de agua, aunque la situación no impidió que la competencia pudiera llevarse adelante con normalidad en el recinto de Vieytes 2.700.

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En la categoría JIP, Carolina Moreno, debutante en este tipo de torneos, se quedó con el primer puesto tras vencer en una final muy disputada a Thomas Gómez por 3-2. Gómez, pese a la derrota, continúa encabezando la tabla de posiciones.

En Quinta categoría también hubo festejo para un debutante. El representante de Coronel Dorrego se impuso ante Lucas Arcusin por 3-0. El resultado, sin embargo, no refleja lo que fue el desarrollo de una final mucho más pareja de lo que indica el marcador.

En Cuarta, Rosario Ledesma protagonizó otra definición cerrada. Después de más de 40 minutos de partido, derrotó por 3-2 al juvenil Nahuel Parotti, representante de Sierra de la Ventana.

La Tercera categoría quedó en manos de Santino Schepisi (Carmen de Patagones), quien superó al bahiense Uriel Rodríguez por 3-0, con parciales de 11-9, 11-5 y 11-7.

En Segunda, Fernando Bueza volvió a quedarse con el título por tercera vez consecutiva. Su final ante Nahuel Britez fue, probablemente, una de las más atractivas de la jornada.

Bueza comenzó en desventaja y sufrió el buen juego de Britez, pero consiguió recuperarse, dar vuelta el partido y terminar imponiéndose por 3-2 para subir nuevamente a lo más alto del podio.

La categoría mayor también tuvo una final entre dos representantes de La Pampa. Esteban Pessi no pudo con la potencia y efectividad de Ulises Holgado, quien se impuso por 3-1 y llevó el trofeo hasta Santa Rosa.

Así transcurrió otra extensa jornada para el tenis de mesa regional, con jugadores de distintas localidades y un buen número de partidos que volvieron a mostrar el crecimiento de la actividad en Bahía Blanca y la zona.

La actividad continuará el próximo sábado 7 de noviembre con la séptima y última fecha anual del calendario 2026. Para más información, los interesados pueden comunicarse al 291-5071112.

Todos los ganadores

Estas son las principales posiciones finales del torneo:

Primera

1ro- HOLGADO, ULISES (La Pampa)

2do- PESSI, ESTEBAN (La Pampa)

3ro- LEZCANO, EZEQUIEL (Bahía Blanca)

4to- RADONICH, RODRIGO (Bahía Blanca)

Segunda

1ro- BUEZAS, FERNANDO (Bahía Blanca)

2do- BRITEZ, NAHUEL (Punta Alta)

3ro- ITURRA, RICARDO (Viedma)

4to- BRIZUELA, PEDRO (Viedma)

Tercera

1ro- SCHEPISI SANTINO (Carmen de Patagones)

2do- RODRIGUEZ, URIEL (Bahía Blanca)

3ro- TORRES, EZEQUIEL (Bahía Blanca)

Cuarta

1ro- LEDESMA, ROSARIO (Carmen de Patagones)

2do- PAROTTI, NAHUEL (Sierra de la Ventana)

3ro- BENITEZ, DARIO (Bahía Blanca)

4to- SALOTTO, MARIO (Bahía Blanca)

Quinta

1ro- ZARZOSO, LAUTARO (Dorrego)

2do- ARCUSIN, LUCAS (Bahía Blanca)

3ro- MARTINEZ, BRANDON (Bahía Blanca)

4to- LEVIN, MARTIN (Bahía Blanca)

Categoría JIP

1ro- MORENO, CAROLINA (Bahía Blanca)

2do- GOMEZ, THOMAS (Bahía Blanca)

3ro- MARTIN, LUCA (Bahía Blanca)

4to- MARIANI, JUAN ANDRES (Bahía Blanca)

Posiciones

Estas son las posiciones, disputada la sexta fecha:

Primera

1ro- PESCI, DANTE (Bahía Blanca) 1100 Puntos

2do- PESSI, ESTABAN (La Pampa) 960 Puntos

3ro- HOLGADO, ULISES (La Pampa) 950 Puntos

4to- BUEZA, FERNANDO (Bahía Blanca) 935 Puntos

Segunda

1ro- BRITEZ, NAHUEL (Punta Alta) 952 Puntos

2do- BUEZAS, FERNANDO (Bahía Blanca) 932 Puntos

3ro- ITURRA RICHARD (Viedma) 848 Puntos

4to- SIMIL, GERARDO (Bahía Blanca) 832 Puntos

Tercera

1ro- PESCI, PEDRO (Bahía Blanca) 672 Puntos

2do- TORRES, EZEQUIEL (Bahía Blanca) 657 Puntos

3ro- CARLETTI, ANIBAL (Bahía Blanca) 597 Puntos

4to- PERRIN, DIEGO (Bahía Blanca) 594 Puntos

Cuarta

1ro- DE DEUGD, JUAN (Bahía Blanca) 460 Puntos

2do- COLICIGNO, CRISTHIAN (Bahía Blanca) 446 Puntos

3ro- PAROTTI, NAHUEL (Sierra de la Ventana) 388 Puntos

4to- BENITEZ, DARIO (Bahía Blanca) 370 Puntos

Quinta

1ro- HUSS, EDGARDO (Huanguelén) 196 Puntos

2do- ZASELSKY, GUILLERMO (Bahía Blanca) 196 Puntos

3ro- FISCHOFF, SEBASTIAN (Bahía Blanca) 194 Puntos

4to- LEVIN, MARTIN (Bahía Blanca) 191 Puntos

Categoría JIP

1ro- GOMEZ, THOMAS (Bahía Blanca) 220 Puntos

2do- GALLEGO, FAUSTO (Bahía Blanca) 190 Puntos

3ro- GOMEZ, THIAGO (Bahía Blanca) 184 Puntos

4to- GARCIA, PEDRO (Bahía Blanca) 175 Puntos