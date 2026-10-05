Noroeste celebró sus 139 años con obras, memoria y un homenaje a Nela Agesta

El barrio Noroeste celebró sus 139 años con una ceremonia que combinó anuncios de obras, reivindicación de su identidad ferroviaria y un reconocimiento a Nela Agesta, fundadora del Hogar Mamá Margarita, una de las figuras más queridas de su historia reciente.

El acto fue encabezado por el intendente Federico Susbielles, quien destacó el lugar que ocupa el barrio dentro de la historia productiva de Bahía Blanca y puso en valor el trabajo de los vecinos para sostener sus espacios y su identidad a lo largo del tiempo.

“Noroeste es una de esas pequeñas identidades y ciudades dentro de una gran ciudad”, señaló el jefe comunal, quien remarcó que el sector fue durante décadas “el corazón industrial, ferroviario y productivo” de Bahía Blanca.

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El Parque Noroeste, precisamente, fue uno de los puntos destacados durante la jornada. Susbielles resaltó el compromiso de los vecinos que mantuvieron el espacio en condiciones incluso durante los momentos más difíciles y mencionó las obras de iluminación y renovación del sector de juegos.

A ese paquete de intervenciones sumó el avance del plan de pavimentación, que está próximo a alcanzar las 50 cuadras, y la instalación de más de 800 luminarias LED. Según anticipó, el recambio de luces alcanzará al 100% de la delegación antes de finalizar la gestión.

También repasó otras obras en marcha o previstas, entre ellas el pavimento de calle Pacífico y la próxima licitación para 17 de Mayo. Además, confirmó que en diciembre comenzará la reparación del Paso Urbano.

Uno de los anuncios estuvo relacionado con los puentes que fueron afectados por la inundación. El Municipio prevé habilitar próximamente el de calle Líbano, poner en funcionamiento el de Pampa Central antes de fin de año y completar el nuevo puente de Don Bosco durante el primer trimestre de 2027.

“Queremos comenzar a oxigenar esa zona de Don Bosco tan castigada por la inundación”, afirmó Susbielles.

El legado del ferrocarril

La historia ferroviaria también tuvo un lugar central en la celebración. Marcelo Pereyra, presidente de la Sociedad de Fomento de Noroeste, recordó las transformaciones que atravesó el barrio durante las últimas décadas y planteó la necesidad de preservar esa identidad.

El dirigente vecinal destacó que el Parque Noroeste se encuentra en el lugar donde llegó el ferrocarril y se generaron alrededor de 2.000 puestos de trabajo, por lo que consideró fundamental “defender y custodiar el legado ferroviario”.

Durante el acto también se destacó la concreción del Jardín de Infantes de Tierras Argentinas, una demanda histórica del sector. Allí, según anunció Susbielles, próximamente se inaugurará además un SUM para actividades comunitarias.

El recuerdo de Nela Agesta

La parte más emotiva de la jornada llegó con el homenaje a Nela Agesta, cuya trayectoria solidaria quedó ligada para siempre a Noroeste y a la creación del Hogar Mamá Margarita.

En su memoria se descubrió una placa, en reconocimiento a una tarea que comenzó en 1982, cuando Nela y su esposo Jorge empezaron a cocinar para personas que atravesaban situaciones de necesidad utilizando la mercadería que había quedado de su almacén.

El padre Guillermo “Willy” Tanos recordó aquella historia durante la invocación religiosa y destacó que aquella iniciativa nació “en medio de sus propias dificultades”, pero se transformó con los años en un espacio de contención para cientos de personas.

“Su vida nos enseñaba que el hambre de un niño no puede dejarnos tranquilos y que el sufrimiento del otro nos concierne”, expresó el sacerdote.

Susbielles, por su parte, sostuvo que la historia de Nela trasciende el reconocimiento individual y constituye un ejemplo para toda la comunidad. “Cuando uno hace el bien una vez es remarcable, pero cuando lo sostiene en el tiempo y dedica su vida al amor, a la solidaridad, a la entrega, a respetar al otro y a dar una mano, se convierten en historias que deben inspirarnos para siempre”, afirmó.

Jorge “Harry” Agesta, hijo de Nela, agradeció el homenaje y recordó que su madre dedicó su vida a “dar todo lo que tenía por la comunidad”.

Así, el aniversario de Noroeste tuvo como eje dos aspectos que atraviesan buena parte de su historia: la huella del ferrocarril y la solidaridad de sus vecinos. Una identidad que, más de un siglo después de la fundación del barrio, continúa siendo reivindicada por quienes viven y trabajan allí.