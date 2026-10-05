Fútbol femenino: Sporting, Tiro Federal y el STMBB festejaron en la fecha 11 de Primera A

Sporting, Tiro Federal y el STMBB consiguieron triunfos en la undécima fecha del Torneo Clausura de Primera A del fútbol femenino de la Liga del Sur.

Sporting derrotó 3-2 a AEC con una actuación destacada de Sofía Mattos, quien convirtió los tres goles de su equipo. Emilia Del Riego y Alison Guerrero marcaron para AEC.

El STMBB, por su parte, protagonizó la goleada de la jornada al superar 8-0 a Libertad. Marianela Santana anotó tres tantos, mientras que Luján Díaz, Valeria Navarrete, Tania Espíndola, Victoria Nervi y Stefania Sueyro completaron el marcador.

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En otro de los encuentros, Tiro Federal se impuso 3-2 ante Villa Mitre. Abril Sáenz, en dos oportunidades, y Morena Juárez marcaron para el ganador, mientras que Lucrecia Semper y Jessica Mella convirtieron para el conjunto tricolor.

El partido entre La Armonía y Bella Vista fue suspendido.

- La tabla del Clausura: 1) STMBB 28, 2) Villa Mitre 26, 3) Tiro Federal 25, 4) Bella Vista 12, 5) Sporting 9, 6) AEC 8, 7) Libertad 7 y 8) La Armonía 5.

-La general: 1) STMBB 63, 2) Tiro Federal 60, 3) Villa Mitre 55, 4) Sporting 29, 5) AEC 28, 6) Bella Vista 21, 7) La Armonía 14 y 8) Libertad 13.

Primera B

También se disputó una nueva jornada de Primera B. Huracán goleó 5-0 a Pacífico de Cabildo con tres goles de Micaela Oyarzún y dos de Keila Iglesias.

San Francisco venció 6-2 a Rosario Puerto Belgrano. Clara Irurrioz marcó tres tantos, Florencia Sorbellini convirtió dos y Luciana Sosa completó la cuenta. Para la visita, María Arroyo anotó los dos goles.

Además, SPIQPYA derrotó 1-0 a Olimpo con gol de Nicole Montenegro.

El encuentro entre Liniers y Sansinena fue suspendido, mientras que Estrella de Oro tuvo fecha libre.

-La tabla anual de Primera B: 1) Liniers 65, 2) San Francisco 54, 3) SPIQPYA 54, 4) Rosario PB 45, 5) Estrella 33, 6) Huracán 22, 7) Sansinena 17, 8) Olimpo 15 y 9) Pacífico de Cabildo 1.