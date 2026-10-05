Susbielles recorrió la reactivación del plan de 36 viviendas de Luz y Fuerza 

El intendente municipal, Federico Susbielles, llevó adelante una recorrida por el complejo habitacional del Sindicato de Luz y Fuerza, acompañado por el secretario general de la entidad gremial, Rubén Bettinotti.

Durante la visita, el jefe comunal supervisó el avance de los trabajos correspondientes a las 36 viviendas cuya construcción había sido paralizada por el Gobierno Nacional y se reactivaron a partir del programa Completar, que firmaron el Municipio de Bahía Blanca y el gobierno bonaerense para garantizar el derecho a la vivienda y la continuidad de las obras habitacionales.

En la recorrida, el jefe comunal destacó el impacto positivo de la articulación provincial y municipal para dar respuesta a las demandas de las familias bahienses.

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"En un contexto complejo, la decisión política de nuestro gobernador y el trabajo firme del Municipio nos permiten reactivar obras estratégicas que estaban frenadas. Cada vivienda que retomamos es un derecho que recuperamos y una muestra clara de que, con gestión y compromiso, Bahía Blanca sigue adelante", señaló Susbielles.

Las tareas en ejecución contemplan no sólo el levantamiento y finalización de la estructura de las 36 viviendas, sino también la concreción de las obras de infraestructura complementaria necesarias para dotar al sector de servicios esenciales, integrándolas plenamente al tejido urbano de la ciudad.