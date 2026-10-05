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El pronóstico: cómo estará el tiempo este martes en la ciudad

Las previsiones de Satelmet para este 6 de octubre en Bahía Blanca.

Andrea Castaño - La Nueva.

El servicio de Satelmet anticipa para este martes 6 de octubre una jornada con una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 19 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo pasará de frío a fresco y nuboso, con viento leve del sector noreste y buena visibilidad. 

La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región

Durante la tarde el tiempo será nuboso con precipitaciones y viento moderado del sudeste. El índice UV será normal y la visibilidad continuará buena.

La noche, a su vez, se presentará nubosa con precipitaciones, y se estima para las 00 del miércoles una temperatura de 11 grados.

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