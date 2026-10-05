Concientización y prevención del cáncer de mama: comienza una nueva campaña de #OctubreRosa

En el Mes Internacional de Concientización y Prevención del Cáncer de Mama, el Municipio de Bahía Blanca refuerza la campaña “Ponele el Pecho”.

Con la certeza de que el diagnóstico temprano permite un tratamiento oportuno y efectivo, se recuerda que el acceso a la mamografía es clave. Se trata de un estudio preventivo, rápido y seguro.

En la ciudad, se puede realizar de manera gratuita, con o sin obra social, en los siguientes puntos:

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Centro de Salud L. Capelli de Ingeniero White (Paul Harris y Lautaro): con turno previo al 457-1350, por whatsapp al 291-645-9229 o presencial, de lunes a viernes de 9 a 16.

Servicio de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Dr. José Penna (Av. Láinez 2401, pasillo 2): se dan 30 turnos por día, por orden de llegada, de lunes a viernes de 8 a 13.

Para acceder, se debe presentar la orden médica (ginecología, clínica o de familia).