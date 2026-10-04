Nahuel Gallo peregrinó a Luján y pidió por los detenidos en Venezuela

Nahuel Gallo realizó una peregrinación de casi 60 kilómetros desde Liniers hasta Luján para agradecer por su libertad y pedir por las personas que todavía permanecen detenidas en Venezuela.

A través de sus redes sociales, el gendarme contó que durante el recorrido le pidió especialmente a la Virgen de Luján por los “presos políticos y extranjeros” que continúan privados de su libertad en territorio venezolano. También dedicó sus oraciones a los familiares de los detenidos, a quienes acompañó en su mensaje.

“Hoy agradezco por estar libre, por tener a mi familia bien y por poder caminar nuevamente”, expresó Gallo, quien aseguró que la peregrinación también tuvo como objetivo mantener presente a quienes todavía esperan recuperar su libertad.

El gendarme permaneció detenido en Venezuela durante casi 15 meses luego de haber viajado a ese país en diciembre de 2024. Tras su liberación, regresó a la Argentina y volvió a encontrarse con su familia.

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En su mensaje, Gallo sostuvo que continuará caminando por quienes siguen detenidos y pidió protección para ellos y sus seres queridos. “Que la Virgen de Luján los proteja, acompañe a sus familias y les dé fuerzas para seguir adelante hasta que llegue el día de su libertad”, manifestó.

“Justicia y libertad”, concluyó el gendarme en su mensaje que contenía las fotos que se sacó con la remera que decía: "Liberen a todos los presos políticos y extranjeros". (con información de NA)