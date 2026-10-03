Cítricos argentinos: piden abrir el mercado de Estados Unidos

Los legisladores nacionales Guillermo Michel y Adán Bahl solicitaron al canciller Pablo Quirno información actualizada sobre la apertura del mercado estadounidense para los cítricos argentinos y reclamaron que la negociación bilateral genere oportunidades para la producción y el empleo.

“La apertura comercial tiene que funcionar en ambas direcciones. Si Argentina cumple compromisos y facilita el ingreso de productos estadounidenses, nuestros productores también deben poder vender en ese mercado. Una buena relación con Estados Unidos debe servir para generar exportaciones y trabajo argentino”, plantearon Michel y Bahl.

Según estimaciones sectoriales citadas por los legisladores, la apertura permitiría exportar aproximadamente 20.000 toneladas anuales de cítricos por un valor superior a los 20 millones de dólares.

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“Detrás de esas exportaciones hay productores que pueden ampliar sus ventas y trabajadores de la cosecha, el empaque y el transporte que dependen de esa actividad. Abrir mercados es darles una oportunidad concreta de crecer”, señalaron.

El planteo por los cítricos argentinos

Michel y Bahl explicaron que los cítricos argentinos ingresarían al mercado estadounidense en contraestación, por lo que, según sostuvieron, su acceso no implicaría una competencia directa con la producción local.

Además, indicaron que Argentina avanzó en compromisos de la negociación bilateral vinculados con propiedad intelectual, importación de vehículos y líneas de producción usadas, mientras continúa pendiente el acceso efectivo de los cítricos al mercado estadounidense.

“Los compromisos deben cumplirse de ambos lados. La relación entre nuestros países necesita resultados que también lleguen a quienes producen acá”, afirmaron.

Por ese motivo, solicitaron a Cancillería precisiones sobre los requisitos pendientes, las gestiones necesarias y los plazos previstos para concretar la apertura.

“Los productores necesitan saber qué falta y en qué plazos se puede resolver. Abrir mercados exige negociar, cumplir las condiciones y conseguir que la apertura se concrete. Ese es el resultado que le pedimos al Gobierno y que estamos dispuestos a acompañar”, expresaron.

El impacto para Entre Ríos

Los legisladores destacaron especialmente la importancia que tendría la apertura del mercado estadounidense para la actividad citrícola de Entre Ríos.

“La citricultura sostiene trabajo y actividad en nuestra provincia. Acceder al mercado estadounidense permitiría ampliar las exportaciones y dar mejores perspectivas a las familias que viven de esta producción. Queremos que la relación con el mundo se traduzca en oportunidades para los entrerrianos y todos los argentinos”, señalaron.

“La apertura comercial tiene que abrir mercados para el trabajo argentino”, concluyó Michel. (N/A)