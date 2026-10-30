Ciclista no tuvo freno ante River y Deportivo Norte, al que espera Villa Mitre, mantuvo el invicto

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Cuatro victorias en otras tantas presentaciones completó anoche Deportivo Norte (Armstrong), al vencer como local a Unión (Mar del Plata), por 63 a 55, con 18 puntos más 8 rebotes de Hans Feder Ponce.

Los santafesinos vienen demostrando una gran solidez defensiva, recibiendo hasta el momento 62, 54, 44 y 55 puntos en sus cuatro presentaciones.

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De todo esto viene tomando nota Villa Mitre, mientras continúa su preparación para recibirlo el próximo jueves, a las 21, en el José Martínez, arbitraje de Raúl Lorenzo y José Antonio Domínguez.

Francisco Rovatti lo corre a Joaquín Cabrera. Foto: prensa Deportivo Norte.

Previamente, Deportivo Norte pasará por La Pampa, para visitar a Pico, el martes 3.

En otro de los partidos de la víspera, Ciclista dio el golpe en Núñez, superando a River, en tiempo suplementario por 85 a 80 (72-72), en lo que fue su primera presentación como local.

Franco Lombardi fue el destacado de los juninenses, con 20 puntos (4-5 en triples).

También, por la Conferencia Sur, Racing (Avellaneda) venció a La Unión, por 85 a 71, con 21 puntos (7-10 en dobles y 7-10 en libres), 9 rebotes y 6 asistencias de Rafael Rosende.

En los entrerrianos jugó el bahiense Joaquín Sánchez: 23m41, 4 puntos, 3 rebotes y una asistencia.

Por Liga Nacional

Lanús sumó el segundo triunfo en fila, superando a San Martín (Corrientes), por 81 a 72.

La visita lleva seis derrotas y aún no ganó. Con este panorama se encontrará Diego Vadell, quien regresa a la institución para ocupar el lugar de Gabriel Revidatti.