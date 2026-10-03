Pronóstico: así estará el tiempo este domingo 4 de octubre
Satelmet pronostica una temperatura máxima de 23 grados centígrados.
El servicio de Satelmet pronostica para Bahía Blanca y la zona este domingo 4 de octubre una temperatura mínima de 10 grados centígrados y una máxima de 23.
En la mañana tendremos tiempo frío a templado y soleado. El viento tendrá intensidad moderada con ráfagas de regular del sector Oeste. La visibilidad será buena.
Por la tarde tendremos tiempo templado y soleado. El viento se prevé con intensidad moderada con ráfagas de regular del sector Oeste y el índice de radiación ultravioleta es normal. La visibilidad buena.
La noche será fresca con cielo parcialmente nublado, se estima para media noche una temperatura de 13 grados centígrados.
El tiempo en la región:
MONTE HERMOSO Y PEHUEN – CO: Frío y algo ventoso, templándose. Poco cambio de temperatura. Viento moderado con ráfagas de regular del sector Oeste.Temperatura 11/18.-
ZONA VENTANIA: Frío y soleado a templado. Poco cambio de la temperatura. Viento moderado con ráfagas de regular del sector Oeste. Temperatura 7/19.-
GUAMINI: Frío y soleado a templado. Poco cambio de la temperatura. Viento leve con ráfagas de moderado del Sudoeste. Temperatura 9/20.-
VIEDMA Y PATAGONES: Frío a templado. Ascenso de la temperatura. Viento moderado con ráfagas de regular del sector Oeste. Temperatura 10/22.-
NEUQUEN: Frío a templado y algo ventoso. Poco cambio de la temperatura. Moderado con ráfagas de fuerte del sector Oeste. Temperatura 9/19.-