Pronóstico: así estará el tiempo este domingo 4 de octubre

El servicio de Satelmet pronostica para Bahía Blanca y la zona este domingo 4 de octubre una temperatura mínima de 10 grados centígrados y una máxima de 23.

En la mañana tendremos tiempo frío a templado y soleado. El viento tendrá intensidad moderada con ráfagas de regular del sector Oeste. La visibilidad será buena.

Por la tarde tendremos tiempo templado y soleado. El viento se prevé con intensidad moderada con ráfagas de regular del sector Oeste y el índice de radiación ultravioleta es normal. La visibilidad buena.

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La noche será fresca con cielo parcialmente nublado, se estima para media noche una temperatura de 13 grados centígrados.

El tiempo en la región:

MONTE HERMOSO Y PEHUEN – CO: Frío y algo ventoso, templándose. Poco cambio de temperatura. Viento moderado con ráfagas de regular del sector Oeste.Temperatura 11/18.-

ZONA VENTANIA: Frío y soleado a templado. Poco cambio de la temperatura. Viento moderado con ráfagas de regular del sector Oeste. Temperatura 7/19.-

GUAMINI: Frío y soleado a templado. Poco cambio de la temperatura. Viento leve con ráfagas de moderado del Sudoeste. Temperatura 9/20.-

VIEDMA Y PATAGONES: Frío a templado. Ascenso de la temperatura. Viento moderado con ráfagas de regular del sector Oeste. Temperatura 10/22.-

NEUQUEN: Frío a templado y algo ventoso. Poco cambio de la temperatura. Moderado con ráfagas de fuerte del sector Oeste. Temperatura 9/19.-