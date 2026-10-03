Susbielles sobre el servicio de cloacas: "O se ponen a la altura o voy a avanzar"

El titular del ejecutivo Municipal, estuvo presente en la Rural y habló con LU2 sobre la actualidad de las obras públicas de la ciudad, allí Susbielles indicó que de no tener una respuesta positiva por parte de ABSA sobre la inversión que hay que realizar en el sistema de cloacas, pedirá las herramientas para hacerse cargo de la gestión y mejoramiento del servicio. Además, el intendente se refirió a la judicialización de zona fría, los trabajos en los accesos de la ciudad y denunció en no acompañamiento de nación a la ciudad: "Después de la inundación Bahía Blanca recibió cero ayuda de Nación".

En medio de la exposición rural, el intendente Federico Susbielles, se refirió a los trabajos que se están realizando para la mejora de la provisión de agua por parte de ABSA e indicó que se sigue avanzando en mejorar un problema histórico de Bahía Blanca. Consultado sobre las pérdidas cloacales y la gestión de la empresa sobre esto, el mandatario fue contundente:

"Con respecto al agua, ABSA está realizando una inversión sostenida y hoy, desde el manejo del dique donde se colocaron boyas para no tener tanta floración algas hasta la producción de agua, con un nuevo módulo en planta Patagonia, está siendo positivo y hay que seguir consolidando, vamos rumbo a solucionar una problemática histórica de Bahía que tiene que ver con una visión del Gobernador de invertir en el área hidráulica y también de la gestión de ABSA. Ahora, el tema cloacas yo ya lo planteé y es insostenible". afirmó.

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"Hace dos semanas estuve en La Plata con el Presidente de la empresa y también con el Gobernador. Nosotros hoy tenemos medido cuál es la inversión que necesitamos de ABSA, cuál es el impacto que tiene que tener y lo que abrimos es un plazo corto de tiempo para que nos confirmen a ver si van a hacerla", indicó.

"Nosotros estamos pidiéndole un plan quinquenal de obras cloacales con impacto de no menos de 5.000 metros de recambio por año en forma sostenida con respecto a las cloacas, exactamente lo que están haciendo con el agua. Si no lo van a hacer, nosotros lo que vamos a pedir es la municipalización, del sistema de cloacas que es el que está siendo deficiente Entonces, si no lo van a arreglar, si no van a poner la plata, yo quiero que se corran y que me dejen a mí gestionar el recurso", sentenció.

"O se ponen a la altura o voy a avanzar", sostuvo.

El titular del ejecutivo, además se refirió a la derogación de los beneficios de zona fría para la ciudad e insistió que se va a judicializar el pedido, además planteó que Bahía Blanca es parte de la Patagonia, refirió que nos unen similitudes y cualidades con esta región del país, más que con la propia provincia de Buenos Aires.

"Tengo un compromiso. Yo lo que vengo planteando es que ésto es un despojo, es una decisión arbitraria que es una violación de derechos que están consagrados en la Constitución. Uno no puede tomar medidas que sean arbitrarias. La ciudad tiene las mismas temperaturas que muchas ciudades patagónicas, por ejemplo, que Santa Rosa, que Viedma, que Patagones, muy cercana a la temperatura de Neuquén, menos de un grado de diferencia. Entonces, la realidad es que no tenemos por qué pagar el doble de consumo de gas", refirió.

"Esto va a impactar en el 100% de los hogares bahienses con aumentos muy importantes de un servicio que ya aumentó en un 1.600%, Entonces para mí es un tema importante y vamos a hacer una presentación, que creemos que está bien fundada", indicó.

"No lo voy a hacer solo, va a haber acompañamiento de algunos sectores y esperamos que la justicia cumpla. Y si la justicia no acepta, seguiremos peleando con todos los recursos legales que tengamos. Estoy convencido que Bahía Blanca va a volver a ser zona fría, porque es un derecho que le compete a los bahienses, y me parece que tenemos que avanzar en esa línea. Así como digo que nos tenemos que unir para pelear por las obras que Bahía necesita en las próximas décadas, también Bahía tiene que terminar siendo zona patagónica, porque Bahía es Patagonia", afirmó.

Interrogado de por qué el Municipio tiene que hacerse cargo de obras que corresponden a Nación o la Provincia, Susbielles fue muy crítico con el Gobierno Nacional e incluso reconoció que gobiernos nacionales de su lineamiento también no cumplieron con la ciudad.

"No es normal tener un Gobierno Nacional que no tiene ningún tipo de política pública y que invierte cero. No es normal. Entonces, ¿Cuál era el camino? Por ejemplo, con el Cholo. ¿Ser un denunciador serial? Los que transitan acá son vecinos nuestros, que pueden tener accidentes, que trabajan muy mal. El tránsito de carga que viene hacia el puerto es clave, había que hacer algo".

"Creo que tenemos que estar juntos. Toda la dirigencia política de la ciudad que quiere representar a los bahienses no podemos normalizar la situación actual. Yo lo escuchaba a Oscar Liberman hace algunas semanas decir que Milei cumplió con Bahía y que estuvo siempre, es mentira, no es real. No está bien que diga eso".

"Yo incluso públicamente dije que hubo un acompañamiento del Gobierno Nacional en el momento de la catástrofe. El Presidente a mí me llamó personalmente y me acompañó en un momento muy difícil. Lo dije hasta en actos públicos, ahora, la realidad es que desde que pasó la catástrofe hasta acá, el Gobierno Nacional puso cero en la reconstrucción. Nada, cero, nii medio metro de asfalto. ni la reconstrucción de ningún servicio básico, ninguna obra hidráulica, ninguna obra de provisión de agua, nada, estamos arreglándonos con lo que el Gobierno Provincial puede generar, que en el último año ha decrecido porque no está una situación económica favorable Y lo que está haciendo el municipio con las empresas locales, siendo creativos y con el Puerto". sostuvo.

"No es normal lo que ocurre, no hay que normalizarlo. El Gobierno Nacional colecta impuestos y no le devuelve nada a la ciudad. Soy crítico con todos, hubo gobiernos peronistas que no gobernaron y tampoco cumplieron. Yo trato de ser coherente, porque a mí, independientemente de qué partido político me eligió, yo trato de representar a todos los bahienses y ser coherente. El peronismo no cumplió con Bahía Blanca tampoco".

"El PRO tampoco cumplió con Bahía Blanca porque la obra de Paso Urbano, cuando termina el Gobierno de Macri, tenía que estar en el 58% y estaba en el 12%. Entonces, lo que yo planteo es que nosotros, si nos unimos, independientemente del Gobierno que esté, peleamos por Bahía y somos duros. Bahía puede exigir porque ponemos mucho". aseguró.

El mandatario municipal indicó que se vienen obras de magnitudes excepcionales y que esto va a exigirle a la ciudad en todos los aspectos y para poder hacerle frente se va a necesitar de la unión de todos los bahienses y todos los sectores políticos para exigir lo que Bahía merece y necesita.

"Bahía va a tener que reforzar toda su estructura para poder estar a la altura de estas inversiones", finalizó.