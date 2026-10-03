Inglaterra humilló a Croacia y le ganó 7-0 por la Nations League

La selección de fútbol de Inglaterra le ganó 7 a 0 a Croacia en condición de visitante por la tercera fecha de la UEFA Nations League. El equipo dirigido por Thoma Tuchel se impuso con goles de Harry Kane (x2), Jude Bellingham, Anthony Gordon, Bukayo Saka (x2) y Morgan Rogers.

El partido marcó una superioridad abrumadora desde el minuto 8, cuando Kane abrió el marcador para Inglaterra. El delantero del Bayern Munich quedó mano a mano con el arquero tras una buena habilitación de Bellingham, de frente al arco.

Minutos más tarde, a los 20, Gordon recepcionó un centro desde la derecha, metió la pelota al área chica y Bellingham la punteó para el 2 a 0. A los 38, el propio Anthony Gordon conectaría un centro de cabeza y elevaría a 3-0 el resultado de visitante.

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Sobre el final del primer tiempo, a los 44, Bellingham realizó una buena maniobra por izquierda, dio un pase atrás y Bukayo Saka anotó el cuarto gol. Ya en la segunda mitad, a los 7, nuevamente un desborde de Anderson y un centro encontró a Kane, que anotó su doblete y el 5 a 0 contra una Croacia completamente en shock.

La figura de Croacia, Luka Modric, salió a los 10 minutos del segundo tiempo, tras un papel muy discreto. Ya a los 22 del comlemento, Kane enganchó en el área, habilitó a Saka y este hizo el 6 a 0.

El último tanto llegaría a los 41, tras un pase picado en profundidad para Morgan Rogers que controló de buena manera y quedó mano a mano con el arquero. El delantero lo gambeteó hacia un costado y puso el 7 a 0 final para Inglaterra sobre Croacia.

Este es el resumen:

Otros resultados

Estos marcadores arrojó también la jornada de Nations League:

- Finlandia 2 (Walta x2) - 1 Albania (Manaj)

- Islandia 3 (Oskarsson x3) - 0 Bulgaria

- Estonia 1 (Peetson) - 0 Luxemburgo

- Bielorrusia 4 (Kontsevoy x2, Shumanskiy, Ebong) - 0 San Marino (Agencia NA).