Incautan un auto en el macrocentro con pedido de secuestro y detienen a su conductor

La comisaría Primera detuvo en la madrugada de este sábado a una persona que iba manejando un auto con patente ,documentos, motor y chasis adulterados, el cual tenía pedido de secuestro por robo a mano armada en el partido de La Matanza.

En medio del operativo de nocturnidad llevado a cabo por el gabinete investigativo de la Primera se interceptó un Peugeot 208, al mando de Gabriel Adrián Bernatene, al momento de constatar la documentación las fuerzas de seguridad encontraron que estaban adulteradas.

Una vez realizada la revisión del motor y el chasis también se encontraron con estos modificados. Una vez cruzada la información se descubrió el automóvil había sido robado en julio de este año en La Matanza.

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De esta manera el conductor quedó detenido por cargos de encubrimiento y se secuestró el automóvil. Este tipo de operativos se lleva adelante coordinado con la jefatura Departamental en base al estudio de los mapas del delito.