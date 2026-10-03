Los jugadores de Burkina Faso llegarán a la Argentina seis horas antes del partido contra la Selección

El plantel de Burkina Faso llegará a la Argentina solo seis horas antes del partido contra la Selección, que será esta noche a las 21.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el plantel salió en horas de la madrugada desde Marruecos, luego de que se haya atrasado su vuelo por una "cancelación sin previo aviso por parte de la empresa fletadora del avión".

En el comunicado que emitió la Federación de Burkina Faso, se detalló que "ciertas limitaciones (especialmente las relacionadas con los tiempos de viaje) han generado reticencias entre los jugadores".

El partido entre la Selección argentina y su par de Burkina Faso está programado para este sábado a las 21 y se llevará a cabo en el Estadio Monumental, que contará con un 50% de aforo debido a las sanciones que recibió la "Albiceleste" por incidentes en el Mundial.

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Este encuentro será el último antes de la despedida de Lionel Messi, que se realizará dentro de solo tres días cuando la Selección se mida con su par de Benín en la que será una noche inolvidable tanto para la "Pulga" como para todos sus fanáticos.

Cómo llega BF al amistoso

La selección de Burkina Faso llega a este encuentro luego de haber disputado dos encuentros en esta fecha FIFA correspondientes a la clasificación para la Copa Africana de Naciones.

En el primero de ellos igualaron 1-1 contra Benín, mientras que en el siguiente le ganaron 1-0 a la República Centroafricana.

La Selección argentina, por su parte, viene de golear 4-0 a Bolivia en un amistoso que se disputó en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Versión oficial de la organización

La empresa Eurodata Sport, organizadora del partido de Argentina ante Burkina Faso, dio su versión de los hechos tras la demora de la llegada del plantel del país africano al país.

"El 30 de septiembre estaba previsto el vuelo chárter que transportaría a la delegación de Burkina Faso a Argentina. Cuando el equipo ya se encontraba en el aeropuerto, preparado para embarcar, la compañía operadora informó quei la aeronave estaba siendo revisada debido a una falla técnica", informaron.

Por otro lado, el comunicado destaca: "Tras un período de espera, la empresa confirmó que el avion no podía despegar y comunicó la cancelación del vuelo y del contrato, invocando motivo de fuerza mayor". En ese sentido, Eurodata comenzó a buscar una "aeronave alternativa".

En cuanto a los futbolistas, advirtieron: "Mientras se gestionaba un nuevo chárter y los permisos correspondientes, algunos de los jugadores incluídos en el listado inicial de la selección de Burkina Faso manifestaron su decisión de no viajar, alegando el desgaste y el cansancio acumulados". (NA).