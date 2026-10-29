Detuvieron a un hombre por agredir a su ex pareja

El personal del la Policía Local aprehendió en la madrugada de este jueves a un hombre que había agredido a su ex pareja en una casa del barrio Eva Perón.

Un llamado al 911 alertó de una situación de violencia que culminó con la detención de José Gabriel Berlusconi de 29 años de edad, quien había violentado a su ex pareja en un departamento de Sixto Laspiur al 2400.

La victima sufrió lesiones en el brazo y cuello. Además, el agresor rompió el teléfono celular, de la mujer contra el suelo y dañó su estructura. Berlusconi fue trasladado a la Comisaría Séptima. Interviene UFIJ Nro. 15 DJBB.

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Si sufrís de violencia de género o sabés de alguien que está pasando por ello llamá al 144 que es gratuito y atiende las 24 horas allí brindan atención, contención y asesoramiento a personas en situación de violencia.