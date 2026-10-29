Las empresas prevén realizar entre tres y cuatro ajustes salariales en 2026

Las principales empresas y compañías prevén realizar, en promedio, entre tres y cuatro ajustes salariales en el año, pero, frente a una inflación proyectada del 30% anual, los salarios terminarían por debajo del costo de vida.

El mercado estima que el corriente año terminará con una inflación en torno al 30%. De acuerdo con el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la inflación quedaría entre el 30% y el 31%.

En ese supuesto se basaron las 164 organizaciones de distintas industrias, tamaños y regiones del país que fueron consultadas por PwC Argentina en su último informe. Las expectativas se ajustaron al alza y, en promedio, las firmas prevén cerrar 2026 con incrementos salariales del 27%.

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Cuando se analiza la frecuencia con la que prevén ajustar los salarios, más de la mitad de las firmas (65%) concentra sus ajustes en esquemas trimestrales (30%) o cuatrimestrales (35%), mientras que las revisiones mensuales o bimestrales tienen una incidencia considerablemente menor.

En tanto, el 18% realiza actualizaciones semestrales, mientras que las revisiones mensuales y bimestrales representan el 8% y el 6%, respectivamente. Abril, julio y octubre son los meses más utilizados para actualizar las remuneraciones.

Diferencias entre jerarquía y áreas

Al analizar los incrementos por nivel jerárquico, no se observan diferencias significativas durante el segundo semestre. Los ajustes acumulados se incrementaron apenas el 14% en los niveles superiores y alcanzaron el 15% en los niveles medios e inferiores.

Por áreas, Comercial registró el mayor aumento durante el semestre (16%), mientras que Producción presentó la evolución más moderada, con un 13,8%.

“La mayor previsibilidad permite ampliar el horizonte de las decisiones sobre compensaciones, aunque todavía convive con presupuestos acotados y con un poder adquisitivo que no recuperó el deterioro acumulado. En este contexto, las organizaciones necesitan priorizar, sostener remuneraciones competitivas y preservar el talento y las capacidades que serán fundamentales para el futuro del negocio”, señaló Damián Vázquez, socio líder de Management Consulting de PwC Argentina.

Bonos y beneficios

El informe plantea que la propuesta de valor para los colaboradores excede la dimensión salarial. Los esquemas de remuneración variable mantienen una presencia extendida: casi 9 de cada 10 empresas otorgan bonos, principalmente bajo modalidades vinculadas con una cantidad determinada de salarios o con un porcentaje de la compensación anual.

Esa bonificación representa, en promedio, 3,1 salarios en los niveles superiores, 2 en los niveles medios y 1,2 en los niveles iniciales y operativos.

En cuanto a los beneficios, el 28% de las empresas relevadas ofrece algún tipo de apoyo para el bienestar financiero de sus colaboradores, mientras que otro 20% se encuentra evaluando su implementación. Entre las iniciativas utilizadas aparecen las charlas y talleres de educación financiera, el asesoramiento personalizado (brindado por la propia organización o a través de proveedores externos) y los préstamos o adelantos. (N/A)