Empezaron a asfaltar la pista del autódromo Gálvez, pensando en la llegada de la Fórmula 1

Comenzó el asfaltado de la pista del Autódromo Oscar y Juan Gálvez, donde avanza la obra de infraestructura deportiva más ambiciosa de su historia para recibir al MotoGP y dejar el circuito listo para que pueda arribar la Fórmula 1.

Los trabajos en el circuito alcanzaron un nuevo hito. El tramo inicial del asfaltado comenzó en la recta opuesta, luego de varias semanas de ensayos. Se aprovecharon las áreas de escapes y sobreanchos de distintas curvas como prueba para analizar la mezcla asfáltica, hacer calibraciones de equipos y realizar un entrenamiento especial de los operadores que trabajan en el operativo.

El MotoGP ya tiene fecha de regreso confirmada a Buenos Aires. Volverá a correr después de 28 años de espera, del 9 al 11 de abril (entradas en venta) en el nuevo Autódromo porteño, mientras crece el sueño de traer de vuelta también a la F1 a la Ciudad.

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“El comienzo del asfaltado de la pista es un hito fundamental en la transformación del Autódromo. Proyectamos que Buenos Aires volvería a estar en el centro del automovilismo mundial, con un circuito a la altura de los principales escenarios internacionales y una infraestructura que nos permita recibir competencias de primer nivel, y esta etapa nos permite ver con más claridad lo cerca que estamos de lograrlo”, sostuvo el secretario de Deportes, Fabián “Chino” Turnes.

Características

El asfaltado se está haciendo en forma coordinada con tres grupos de operarios que avanzan de manera simultánea, uno al lado del otro, para cubrir el ancho de la pista. Cada grupo está compuesto por un camión que transporta el asfalto caliente, una pavimentadora terminadora de asfalto y dos rodillos (tipo aplanadoras). De este modo, se alcanza un despliegue de 12 equipos de gran porte.

En total, se usarán 43.000 toneladas de asfalto, distribuidas en tres capas

Primera capa (base): mezcla AM3 - AC19, de 8 centímetros de espesor (actualmente en ejecución).

Segunda capa (intermedia): mezcla AM3 - AC12, de 5 centímetros de espesor.

Tercera capa (rodamiento): mezcla HIMA - AC12, de 4 centímetros de espesor, que constituirá la superficie final sobre la que circularán los vehículos.

Asfaltado milimétrico

La empresa Autopistas Urbanas (AUSA), a cargo de la obra, estrenó en este operativo de asfalto el sistema SmoothRide, una herramienta de última generación que llegó a la Argentina para optimizar las tareas que se están haciendo en la carpeta de rodamiento de los vehículos de competición. El sistema permite garantizar que el diseño del circuito elaborado por el ingeniero alemán Hermann Tilke se traslade a la realidad con fidelidad absoluta. Las imperfecciones se eliminan mediante un proceso de última generación de tres fases:

1. Escaneo de Alta Velocidad (mapeo de la realidad): el proceso comenzó con un escáner continuo de la superficie existente que, a diferencia de la topografía tradicional, que toma puntos aislados, captura millones de puntos topográficos, generando una nube de puntos 3D exacta de la pista.

2. Diseño de Superficie (ingeniería de precisión): los datos del escaneo son procesados mediante un software especializado para elaborar la superficie final a pavimentar, calculando los espesores exactos de fresado y de mezcla asfáltica necesarios en cada milímetro de la pista, lo que asegura que coincida perfectamente con las pendientes, peraltes y escapes exigidos.

3. Pavimentación Automatizada (Sistema RD-MC Paver): el diseño digital 3D se carga directamente en las computadoras a bordo de las máquinas pavimentadoras, las cuales están equipadas con el sistema de control de maquinaria RD-MC (Ride Control). Durante el asfaltado, sensores ultrasónicos y receptores satelitales (GNSS) leen la posición de la máquina en tiempo real y el sistema ajusta automáticamente la plancha de la pavimentadora, variando el espesor del material vertido al milímetro según lo dicte el modelo 3D.

Esta tecnología fue utilizada en los circuitos de Yas Marina Circuit (Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos), Marina Bay Street Circuit (Singapur), Circuito Internacional de Shanghái (China), Miami (Estados Unidos) y Silverstone (Gran Bretaña). (NA).