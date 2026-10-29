La agenda ofrece nutrida actividad y para todos los gustos en la ciudad

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Después de un miércoles y jueves atípicos por no tener actividad correspondiente a los torneos superiores que organiza la Asociación Bahiense de Básquetbol, desde mañana habrá una semana completa -que incluirá el sábado, como casi nunca sucede-, con partidos de la LBB Oro, Plata y Bronce.

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La agenda también contempla la presentaciones en nuestra ciudad de los dos equipos locales (Villa Mitre y Unión Bahía) que nos representan a nivel nacional.

Este es el detalle desde el viernes y por los próximos días, en algunos casos, aún por resolver:

Viernes 30

LBB Plata: San Lorenzo-Sportivo (juego 1 semifinales) y La Falda-Espora (juego 3 permanencia).

Liga Nacional Femenina: Unión Bahía-Quilmes (Mar del Plata).

Sábado 31

LBB Bronce: Pellegrini-Caza y Pesca Huracán Médanos, en Altense (juego 1 final).

Domingo 1

LBB Plata: Altense-9 de Julio (juego 1 semifinales).

Femenino: Estudiantes-Bahiense y 9 de Julio-Villa Mitre (juegos 2 semifinales).

Lunes 2

LBB Oro: última fecha fase regular: Villa Mitre-Estrella, Napostá-Estudiantes, Pacífico-Bahiense del Norte, Pueyrredón-Liniers, Barrio Hospital-Olimpo y L.N. Alem-Independiente.

Martes 3

Femenino: de ser necesario, juego 3 de las semifinales, Bahiense-Estudiantes y/o Villa Mitre-9 de Julio. O bien, podría iniciar (a confirmar) la final Bahiense-9 de Julio.

Miércoles 4

LBB Plata: Sportivo-San Lorenzo y 9 de Julio-Altense (juegos 2 semifinales).

LBB Bronce: Caza y Pesca Huracán Médanos-Pellegrini, en Estudiantes (juego 2 final).

Jueves 5

Liga Argentina: Villa Mitre-Deportivo Norte.

LBB Oro: se jugaría (a confirmar) el play-in 7º-8º y 9º-10º, siempre que no estuviera involucrado Villa Mitre.

Viernes 6

Este día quedará en blanco, debido a que los árbitros celebran por la noche el 40º Aniversario del Colegio.

Domingo 8

LBB Plata: podría (a confirmar), de ser necesario, disputarse los terceros partidos de San Lorenzo-Sportivo y Altense-9 de Julio.