La agenda ofrece nutrida actividad y para todos los gustos en la ciudad
Todo un desafío significa para la ABB organizar el programa de partidos de las divisiones superiores, que se vinculan también con los representantes a nivel nacional.
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Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.
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Después de un miércoles y jueves atípicos por no tener actividad correspondiente a los torneos superiores que organiza la Asociación Bahiense de Básquetbol, desde mañana habrá una semana completa -que incluirá el sábado, como casi nunca sucede-, con partidos de la LBB Oro, Plata y Bronce.
La agenda también contempla la presentaciones en nuestra ciudad de los dos equipos locales (Villa Mitre y Unión Bahía) que nos representan a nivel nacional.
Este es el detalle desde el viernes y por los próximos días, en algunos casos, aún por resolver:
Viernes 30
LBB Plata: San Lorenzo-Sportivo (juego 1 semifinales) y La Falda-Espora (juego 3 permanencia).
Liga Nacional Femenina: Unión Bahía-Quilmes (Mar del Plata).
Sábado 31
LBB Bronce: Pellegrini-Caza y Pesca Huracán Médanos, en Altense (juego 1 final).
Domingo 1
LBB Plata: Altense-9 de Julio (juego 1 semifinales).
Femenino: Estudiantes-Bahiense y 9 de Julio-Villa Mitre (juegos 2 semifinales).
Lunes 2
LBB Oro: última fecha fase regular: Villa Mitre-Estrella, Napostá-Estudiantes, Pacífico-Bahiense del Norte, Pueyrredón-Liniers, Barrio Hospital-Olimpo y L.N. Alem-Independiente.
Martes 3
Femenino: de ser necesario, juego 3 de las semifinales, Bahiense-Estudiantes y/o Villa Mitre-9 de Julio. O bien, podría iniciar (a confirmar) la final Bahiense-9 de Julio.
Miércoles 4
LBB Plata: Sportivo-San Lorenzo y 9 de Julio-Altense (juegos 2 semifinales).
LBB Bronce: Caza y Pesca Huracán Médanos-Pellegrini, en Estudiantes (juego 2 final).
Jueves 5
Liga Argentina: Villa Mitre-Deportivo Norte.
LBB Oro: se jugaría (a confirmar) el play-in 7º-8º y 9º-10º, siempre que no estuviera involucrado Villa Mitre.
Viernes 6
Este día quedará en blanco, debido a que los árbitros celebran por la noche el 40º Aniversario del Colegio.
Domingo 8
LBB Plata: podría (a confirmar), de ser necesario, disputarse los terceros partidos de San Lorenzo-Sportivo y Altense-9 de Julio.