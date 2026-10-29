Santilli justificó la salida de Flávio Bolsonaro desde la Argentina: “No tenía impedimentos de Interpol”

Diego Santilli respaldó el accionar de las autoridades migratorias que permitieron la salida de Flávio Bolsonaro de la Argentina rumbo a Estados Unidos. El jefe de Gabinete aseguró que el senador brasileño ingresó al país con la documentación en regla y que no existía ninguna restricción que le impidiera viajar.

Santilli explicó que el hijo del expresidente Jair Bolsonaro cumplió con todos los requisitos migratorios y que su salida se realizó bajo los procedimientos habituales. “Como lo expresó la Dirección General de Migración: ingresó con la documentación correspondiente, en regla y terminó saliendo en avión, también en las mismas condiciones”, afirmó.

Ante la consulta sobre si le resultó extraña la maniobra, el jefe de Gabinete insistió: “Entró por Migraciones, no tenía impedimentos de Interpol. Esa es la conclusión clara. Viajó a EEUU vía Guayaquil”. Además, remarcó: “Si un ciudadano ingresa sin ninguna limitación y se va sin ninguna limitación. Migraciones autorizó porque no había ningún impedimento”.

El Gobierno teme una nueva crisis diplomática con Brasil por la fuga de Flávio Bolsonaro a través de la Argentina

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El gobierno argentino da por hecho que el operativo de fuga de Flavio Bolsonaro, que salió desde la Argentina y viajó a Estados Unidos, va a tener un nuevo impacto en la relación con el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. Distintas fuentes diplomáticas dijeron que esperan algún tipo de respuesta formal del Palacio del Planalto.

La apuesta de Javier Milei por la candidatura de Bolsonaro ya había marcado con una mirada política e ideológica la relación en los niveles más altos. Hay quienes creen que ayudar a Bolsonaro a llegar a Estados Unidos podría ser una nueva frontera cruzada en una tensión que creció en los últimos meses.

Hoy ninguno de los dos países tiene embajador en el otro. desde hace tres meses, en Brasil se considera que bajar la relación al nivel de encargado de negocios, como pasa ahora, es un primer paso de tensión, y que mantenerlo durante tres meses es un paso todavía más grande. Si la situación sigue así, ya casi definida, hay riesgo de que la relación se degrade todavía más, sin muchas otras instancias antes de llegar a una ruptura diplomática. (TN)