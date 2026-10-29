La inversión millonaria que anunció Boca para ampliar la Bombonera

Boca dio un nuevo paso en su planificación de ampiar la Bombonera al aprobar, por mayoría en la Asamblea de Representantes, el presupuesto para el período 2026-2027. Durante el encuentro, que se realizó en el Salón Filiberto del estadio, se informó que el club proyecta ingresos por 239.392 millones de pesos en el próximo ejercicio.

El total previsto para inversiones asciende a $41.767 millones y, de ese monto, la ampliación de la Bombonera es el proyecto más ambicioso. Para ello, se destinarán $19.606 millones en la primera etapa del Plan Integral de Ampliación y Mejoras del estadio.

Además, se invertirán $12.325 millones en obras en Casa Amarilla y en la construcción de un microestadio para el deporte amateur, con el objetivo de mejorar los espacios para las distintas disciplinas del club.

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El presupuesto también incluye la construcción de un hotel para el plantel de Reserva en el predio de Ezeiza y otras mejoras, como nuevos vestuarios, con una partida de $7.016 millones.

El proyecto

Plantea correr el campo de juego cuatro metros hacia el sector de las vías, demoler los actuales palcos y construir una nueva estructura con una platea preferencial, otra platea superior y 216 palcos distribuidos en seis pisos. De esta manera, ese sector pasaría de unos 3000 lugares a 9500.

Uno de los puntos centrales de la propuesta es la construcción de una cuarta bandeja, ubicada por encima de las tres tribunas altas actuales. Tendría siete filas y permitiría sumar unos 6000 lugares. La idea del club es destinarlos a abonados y transformar las tres bandejas superiores existentes en populares, lo que permitiría incorporar otros 12.000 espectadores.

El proyecto también contempla un techo para cubrir la parte superior del estadio y una pantalla LED de 360 grados. Además, se modificaría la pendiente de las tribunas bajas de los sectores norte y sur para agregar unos 1500 lugares en cada una. Con todas estas modificaciones, el objetivo de Boca es superar los 80.000 espectadores de capacidad.

Balance y resguardo

Durante la Asamblea, la vocal titular Jessica Rodríguez destacó la posición financiera de Boca y su capacidad para afrontar eventuales cambios en el escenario económico argentino. Al 30 de junio de 2026, el club contaba con USD 32,6 millones de activos en moneda extranjera y un pasivo de USD 21,2 millones, lo que arroja una posición neta positiva de USD 11,4 millones. (Fuente: TN).