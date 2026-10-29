A 24 años del debut de Manu Ginóbili en la NBA

Inminente ingreso de Manu a la cancha, el día de su debut en la NBA. Atrás, una cara conocida... Foto: Archivo La Nueva.

Un día como hoy, hace 24 años, Emanuel Ginóbili comenzaba a escribir una de las páginas más gloriosas del básquetbol argentino. El 29 de octubre de 2002, el bahiense debutaba oficialmente en la NBA con la camiseta de San Antonio Spurs, en una victoria por 87-82 frente a Los Angeles Lakers, entonces campeones de la liga.

Manu ingresó cuando restaban 3 minutos y 15 segundos para finalizar el primer cuarto y, en su primer lanzamiento al aro, convirtió un triple.

Terminó aquella noche con 7 puntos, 4 robos, 3 asistencias y 2 rebotes, además de protagonizar una acción defensiva frente a Kobe Bryant, a quien le quitó la pelota para asistir a Speedy Claxton. Esta fue la jugada:

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“Estoy contento. Jugué un poco más de lo esperado, sobre todo a lo último. Se ganó en la cancha del campeón, así que estoy muy contento. Lo demás es todo secundario”, había dicho Manu luego del partido.

Aquel estreno fue el punto de partida de una trayectoria extraordinaria de 16 temporadas en la NBA, siempre con los Spurs, con los que conquistó cuatro campeonatos (2003, 2005, 2007 y 2014).

Un recorrido que convirtió al hijo pródigo de Bahía en una leyenda del básquetbol mundial y en uno de los deportistas argentinos más destacados de todos los tiempos.