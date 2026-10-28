Se viene la 9ª edición: Pehuen Co celebrará en noviembre la fiesta "A mar y campo"

La comunidad de Pehuen Co celebrará el sábado 7 y domingo 8 de noviembre la 9ª edición de la Fiesta de Comida al Disco “A Mar y Campo”, que se llevará a cabo en la Plaza Carrasco de la localidad balnearia.

Considerada como una de las celebraciones gastronómicas más representativas del distrito rosaleño, la fiesta combina la identidad costera y rural de Pehuen Co a través del sabor, la música y el encuentro comunitario.

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Esta nueva edición contará con más de 30 stands gastronómicos, que ofrecerán una amplia variedad de platos elaborados íntegramente al disco de arado, además de un paseo de más de 25 artesanos y productores; carros cerveceros; espectáculos musicales, masterclass y catas, y una exposición de autos de colección.

La celebración se desarrollará a lo largo de ese fin de semana, de 12 a 20, con entrada libre y gratuita.

Para mayor información, los interesados pueden seguir la página @amarycampo en la red Instagram.