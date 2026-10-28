ATE se movilizará en defensa de IOSFA después de que el Gobierno la “disolviera” por decreto

El Gobierno Nacional oficializó la disolución del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), a través del Decreto 1286/2026 publicado este miércoles, y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se movilizará en su defensa: "Esto no es motosierra, es perversión y odio al Estado", aseguró el secretario general Rodolfo Aguiar.

En la misma línea, señaló que el cierre de la mutual "dejó a 1.450 trabajadores en la calle" y precisó que desde la gestión del presidente Javier Milei "pretenden hacer lo mismo" que hicieron con la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

"Son unos hipócritas y caraduras. Se sacan fotos con los uniformados, les hacen hacer de mozos en Olivos y después les cierran la obra social. Esto no es motosierra, es odio a los trabajadores. Si a los que dicen que son sus héroes, los militares, los dejan sin salud, ¿qué nos queda a nosotros?", cuestionó Aguiar.

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Asimismo, indicó que este Gobierno "destruye lo público para hacer caja con lo privado" y remarcó que el cierre de IOSFA debería desembarcar también "en el cierre del Ministerio de Defensa", porque para el Ejecutivo Nacional "la Defensa es un negocio".

Por último, el sindicalista planteó que la gestión de Milei llegó a esta situación con la obra social "para darle las prestaciones a dos gerenciadoras amigas": "Ese es el curro", aseveró.

"De los 2.450 trabajadores que tienen en total, 1.000 pasarían a la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y el resto serían desvinculados: 450 pasan a disponibilidad y 1.000 contratos quedan eliminados. No podemos permitir que queden trabajadores en la calle y sin salud. En las próximas horas, todas las medidas de fuerza se van a profundizar", concluyó Aguiar.

El decreto publicado esta mañana establece que las nuevas estructuras permanecerán con el personal que consideren necesario, mientras que los empleados que no sean transferidos serán evaluados de acuerdo a su situación laboral.

Por otra parte, comunicaron que todas las tareas pendientes estarán bajo la órbita del Ministerio de Defensa y los efectivos de Gendarmería y Prefectura, que prestaban servicio en comisión dentro de IOSFA, deberán regresar a sus fuerzas de origen.

Finalmente, el Gobierno Nacional ordenó el cierre de más de 30 farmacias pertenecientes a la red y fijó un límite del 8% de los recursos para gastos administrativos con el objetivo de destinar más del 80% a la cobertura médica. (NA)