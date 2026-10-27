El FMI aprobó la tercera revisión del acuerdo con Argentina y se destraba la llegada de US$870 millones

El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó la tercera revisión técnica del acuerdo con la Argentina y quedó encaminado el desembolso de unos US$870 millones.

La revisión forma parte del acuerdo de facilidades extendidas firmado en abril de 2025, por un total de US$20.000 millones. El programa establece compromisos vinculados con el equilibrio de las cuentas públicas, la acumulación de reservas internacionales y el cumplimiento de determinadas metas económicas.

El desembolso previsto equivale a cerca de US$870 millones y se suma a los recursos contemplados en el cronograma financiero del acuerdo. Su acreditación depende de completar las instancias institucionales correspondientes del organismo multilateral.

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La tercera evaluación del programa estuvo centrada en el desempeño de la economía argentina durante el segundo trimestre del año, con especial atención a dos variables: el resultado fiscal y la evolución de las reservas internacionales.

En materia fiscal, el Gobierno había acordado una meta de superávit primario de 1,4% del Producto Bruto Interno (PBI) para todo 2026.

La acumulación de reservas del Banco Central, en cambio, fue uno de los puntos favorables para la administración de Milei.

La recomposición de las reservas constituye una de las prioridades del acuerdo, ya que busca fortalecer la capacidad de la economía para afrontar compromisos externos y reducir su vulnerabilidad ante eventuales episodios de tensión financiera.

La aprobación de la revisión supone un avance para el Gobierno en su relación con el organismo, que sigue de cerca la evolución de las principales variables macroeconómicas y el cumplimiento de los compromisos asumidos. (TN)