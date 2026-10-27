Personal doméstico: confirmaron los sueldos mínimos para noviembre, categoría por categoría
El personal de casas particulares recibirá un nuevo incremento de cara al anteúltimo mes del año.
El personal doméstico de casas particulares recibirán un nuevo aumento en noviembre, de acuerdo con el cronograma de actualizaciones establecido por el sector.
El incremento será del 1,6%, de acuerdo con la Resolución 6/2026 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, que fijó incrementos mensuales entre agosto y noviembre.
Además del aumento pactado, se fijó un 25% extra al salario básico de la suma no remunerativa de $20.000 dispuesta en agosto.
- Agosto: 1,9%.
- Septiembre: 1,8%.
- Octubre: 1,7%.
- Noviembre: 1,6%.
- Diciembre: 1,6%.
Valor mínimo por hora según la categoría
De acuerdo con la categoría correspondiente, el valor mínimo varía y va desde los $4.000 en adelante. Al ser un mínimo, significa que ningún empleador puede pagar por debajo de ese monto especificado.
- Supervisión: con retiro ($5.339,08) y sin retiro ($4.923,44).
- Tareas específicas: con retiro ($5.093,82) y sin retiro ($4.695,59).
- Caseros: sin retiro ($4.447,11).
- Asistencia y cuidado de personas: con retiro ($4.918,66) y sin retiro ($4.447,11).
- Tareas generales: con retiro ($4.447,11) y sin retiro ($4.170,52). (NA)