Rocamora dejó sin invicto a River y Regatas le ganó un partidazo a Racing
Dos partidos de la Conferencia Sur de la Liga Argentina. Esta noche juega el próximo rival de Villa Mitre.
Rocamora se cruzó en el camino de River, al que venció 108 a 104 como local y le cortó el invicto en la Conferencia Sur de la Liga Argentina.
Los entrerrianos tuvieron como principales anotadores a Valentino Occhi y Juan Cruz Krapp, con 15 puntos cada uno.
En el Millonario, que tiró 5-31 en triples, Juan Pablo Venegas anotó 22 unidades
También se disputó el partido con más puntos de la temporada, en la victoria de Regatas de San Nicolás, como local, ante el debutante Racing, por 108 a 10.
Los nicoleños tiraron 14-37 en triples (4-7 de Nicolás Ferreyra) y los académicos, 11-35.
El principal goleador del partido fue Benjamín Levato, con 25 puntos (3-7 en triples, 5-5 en dobles y 6-6 en libres). Mientras que Maurice Walton anotó 21 y bajó 13 rebotes.
Tres juegos
Esta noche jugarán, por la Conferencia Sur, Pico-Quilmes, Centenario-Unión y Deportivo Norte-Gimnasia.
Deportivo Norte será el próximo rival de Villa Mitre, el jueves 5, en el José Martínez.