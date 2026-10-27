Rocamora dejó sin invicto a River y Regatas le ganó un partidazo a Racing

Rocamora se cruzó en el camino de River, al que venció 108 a 104 como local y le cortó el invicto en la Conferencia Sur de la Liga Argentina.

Los entrerrianos tuvieron como principales anotadores a Valentino Occhi y Juan Cruz Krapp, con 15 puntos cada uno.

En el Millonario, que tiró 5-31 en triples, Juan Pablo Venegas anotó 22 unidades

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También se disputó el partido con más puntos de la temporada, en la victoria de Regatas de San Nicolás, como local, ante el debutante Racing, por 108 a 10.

Los nicoleños tiraron 14-37 en triples (4-7 de Nicolás Ferreyra) y los académicos, 11-35.

El principal goleador del partido fue Benjamín Levato, con 25 puntos (3-7 en triples, 5-5 en dobles y 6-6 en libres). Mientras que Maurice Walton anotó 21 y bajó 13 rebotes.

Tres juegos

Esta noche jugarán, por la Conferencia Sur, Pico-Quilmes, Centenario-Unión y Deportivo Norte-Gimnasia.

Deportivo Norte será el próximo rival de Villa Mitre, el jueves 5, en el José Martínez.