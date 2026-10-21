Plan de retiro voluntario para trabajadores estatales: cuáles son los requisitos y plazos para adherirse

El Poder Ejecutivo Nacional formalizó un nuevo régimen optativo de retiro voluntario para el personal de la Administración Pública Nacional centralizada. La medida comprende tanto a los agentes bajo el régimen de estabilidad de planta permanente como a aquellos contratados por tiempo indeterminado según la Ley de Contrato de Trabajo.

Según argumentó el Gobierno, esta política busca reorganizar las dotaciones estatales y establece de manera estricta que todo cargo vacante resultante del retiro quedará eliminado sin posibilidad de generar nuevos reemplazos.

El plan segmenta a los empleados en tres grupos diferenciados según su edad y años de aportes previsionales, previendo esquemas de compensación económica que van desde cobros mensuales con cobertura social hasta gratificaciones únicas de hasta veinte sueldos.

Con una ventana de adhesión fijada para noviembre de 2026, la iniciativa impone además condiciones y restricciones rigurosas, entre ellas la incompatibilidad absoluta para volver a prestar funciones en el sector público nacional durante un plazo de ocho años.

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Las 10 claves del nuevo régimen

1) Alcance y personal comprendido

El régimen rige para agentes de planta permanente bajo la Ley 25.164 y personal con contrato por tiempo indeterminado regido por la Ley 20.744 de la Administración Pública Nacional centralizada. Quedan expresamente excluidos los miembros de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, Secretaría de Inteligencia de Estado, Servicio Exterior de la Nación, personal de orquestas y coros, y cargos docentes o civiles en el exterior.

2) Eliminación definitiva de cargos

Cada jurisdicción debe suprimir los cargos presupuestarios de los agentes que adhieran al plan una vez producido el cese del vínculo laboral. Además, la reducción resultante de la dotación no podrá ser utilizada como fundamento para contrataciones o incorporaciones posteriores.

3) Plazo de adhesión y eventual prórroga

El período para solicitar la incorporación al retiro se desarrollará entre el 1° de noviembre y el 30 de noviembre de 2026 inclusive. Por su parte, la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública queda facultada para prorrogar la convocatoria por única vez y por un máximo de 30 días corridos.

4) Segmentación de los trabajadores en tres grupos

Los aspirantes se clasifican según su situación al 31 de octubre de 2026: el Grupo 1 abarca mujeres desde 58 años y hombres desde 63 sin aportes suficientes para jubilarse; el Grupo 2 comprende mujeres de 58 a 64 años y hombres de 63 a 64 años con al menos 30 años de aportes; y el Grupo 3 incluye mujeres de hasta 57 años y hombres de hasta 62 años inclusive.

5) Esquemas de compensación económica

El Grupo 1 puede optar por un haber mensual equivalente al 60% del salario bruto habitual con pago patronal de aportes por un tope de 36 meses, o cobrar una gratificación única sujeta a topes. Los Grupos 2 y 3 perciben una gratificación única equivalente a un haber bruto por año de servicio o fracción mayor a tres meses, con montos adicionales de cuatro o cinco sueldos según la antigüedad.

6) Modalidad y tramos de pago

En los casos de gratificación única extraordinaria, si la suma total no supera los 20 millones de pesos se abonará en un solo desembolso. En caso de superar esa cifra, el pago se liquidará en cuotas mensuales y consecutivas de 20 millones de pesos cada una, hasta un tope de tres cuotas cancelatorias.

7) Criterios de cómputo para la antigüedad

Solo se reconocerán los servicios comprobados en planta permanente nacional o bajo contratos por tiempo indeterminado. Se excluyen explícitamente los períodos cumplidos como becario, personal transitorio, contratos bajo el artículo 9° de la Ley 25.164, locaciones sin dependencia y etapas previamente indemnizadas por otros retiros.

8) Incompatibilidad y veda de reingreso al Estado

Quien cobre el retiro voluntario no podrá volver a trabajar ni desempeñarse bajo ninguna figura contractual ni relación de dependencia dentro del Sector Público Nacional durante un plazo de ocho años. Esta restricción incluye designaciones políticas, asesorías de gabinete y programas con crédito externo, con la única excepción de la docencia en Universidades Nacionales.

9) Causales de exclusión e impedimentos legales

No pueden adherirse agentes con sumarios por faltas graves o perjuicio fiscal, procesados por delitos contra la administración, trabajadores en disponibilidad, quienes hayan iniciado trámites jubilatorios o reúnan ya los requisitos previsionales ordinarios, ni quienes mantengan juicios laborales vigentes contra el Estado sin homologar su desistimiento.

10) Facultad de rechazo y silencio administrativo

La solicitud no genera un derecho adquirido. Las autoridades superiores ministeriales pueden denegar las peticiones para asegurar la continuidad de los servicios y disponen de 40 días corridos para expedirse; si transcurre ese plazo sin una resolución expresa, rige el silencio administrativo en sentido negativo y el agente permanece en sus funciones. (La Gaceta)