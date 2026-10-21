En vivo: Diputados debate la Ley de Tierras, mientras LLA busca consensos para el proyecto de Discapacidad
El bloque libertario intenta imponer la agenda del Ejecutivo, pero debe hacer concesiones a sus aliados. La oposición quiere declarar la emergencia por el endeudamiento. Se prevé que la sesión podría durar más de 18 horas.
La Cámara de Diputados sesiona este miércoles con un temario atravesado por proyectos sensibles para el Gobierno: endeudamiento familiar, discapacidad y Ley de Tierras.
La oposición había impulsado esos asuntos y el oficialismo convocó una sesión propia para tratarlos, en un escenario donde el número para el quórum y las votaciones aparece ajustado.
Minutos antes de que comenzara la sesión, se conoció una negociación abierta entre el oficialismo, los aliados e incluso el peronismo para aprobar por consenso una nueva ley de Discapacidad.
Se espera un largo debate, que podría alcanzar las 18 horas.
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