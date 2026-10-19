Finalizó la fase regular y se repiten los cruces de semifinales en la LBB Oro Femenina

En lo alto Ailín Tellez se queda con el rebote para Villa Mitre. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Villa Mitre le ganó de visitante a Bahiense del Norte, 61 a 51 y 9 de Julio venció como local a Estudiantes, 58 a 48, por la última fecha del segundo tramo de la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce Femenina, "Viviana Albizu", en la que tuvo libre Sportivo Bahiense.

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Anahel Maurer -que tiró 2-14 en triples- va para adentro ante Josefina Rodríguez.

Josefina Brossard no puede superar a Guillermina Leal y busca la salida.

De esta manera, los cinco equipos quedaron separados por un punto entre puestos, conformándose las llaves de semifinales con Bahiense (1º)-Estudiantes (4º) y Villa Mitre (2º)-9 de Julio (3º), series que se disputarán al mejor de tres (la final será a cinco).

En consecuencia, se repiten los cruces del primer tramo, con la única diferencia que Villa Mitre quedó con la ventaja de localía con 9 de Julio.

El primer tramo se lo adjudicó 9 de Julio, por lo tanto, en caso de repetir automáticamente se consagrará campeón, de lo contrario habrá una final extra, al mejor de tres.

Bahiense 51, Villa Mitre 61

Villa Mitre superó a Bahiense del Norte, 61 a 51 y se quedó con el segundo puesto.

Tuvo una muy buena producción Ailín Tellez, completando 19 puntos, con 100% de efectividad (9-9 en dobles y 1-1 en libres).

Marcocci se estira para superar la defensa de Victoria Skliar.

Por su parte, Azul Carli anotó 16 unidades (4-10 en triples y 2-4 en dobles) y bajó 4 rebotes. También terminó con doble dígito Ailín Larrosa, con 10 puntos (1-10 en t3, 3-7 en t2 y 1-2 en t1), más 7 rebotes y 5 asistencias, mientras que Marianella Leal hizo 6 puntos, 3 rebotes y 3 asistencias.

Paloma Vecchi intentar romper entre Caputo y Tellez.

En las locales, donde rotaron algunas de las afectadas a Unión Bahía y que estuvieron en el Provincial U17, sobresalieron tres mayores: Paloma Vecchi, con 13 puntos (2-4 en t3, 2-5 en t2 y 3-5 en t1), Guillermina Rial, con 12 unidades (4-9 en t3), más 7 rebotes y Ana Liz Carcas, con 7 rebotes, 6 asistencias y 5 recuperos.

Ana Liz Carcas se le planta defensivamente a Martina Caputo.

La síntesis:

Bahiense del Norte (51): A.L. Carcas (3), V. Pérez (8), P. Vecchi (13), A. Rodríguez (3), G. Rial (12), fi; C. Cabrera (2), C. Zanotto (2), R. Vasconcelo (2), V. Skliar (2), E. Skliar (2), A. Ramírez (2) y J. Quinteros. DT: Luciano Deminicis.

Villa Mitre (61): M.A. Carli (16), A. Larrosa (10), Juliana Brossard (4), Josefina Brossard, M. Leal (6), fi; A. Tellez (19), B. Marcocci (2), M. Caputo (2), Ch. García, J. Felsinger (2) y C. Hosni. DT: Giuliano Labrocca.

Cuartos: Bahiense, 16-16, 32-30 y 43-49.

Árbitros: Juan Gabriel Jaramillo y Francisco⁩ Irrazábal.

Cancha: Manu Ginóbili (Bahiense).

9 de Julio 58, Estudiantes 48

9 de Julio sufrió el primer cuarto (lo ganó Estudiantes 24-14) y a partir de ahí le permitió la misma puntuación el resto del partido (44-24), imponiéndose como local 58 a 48.

Con un plantel diezmado, a raíz de la participación de sus jugadoras en la Liga Nacional y el Provincial U17 que finalizó el domingo, 9 de Julio igual pudo reemplazar a las ausentes.

Martina Bussetti lucha con Sofía Trellini y la espera Victoria Escudero.

La principal goleadora resultó Martina Bussetti, con 20 puntos (4-6 en triples, 4-7 en dobles y 0-1 en libres.

Emilia Fernández tira a un pie frente a Victoria Basaul.

Emilia Fernández completó 14 puntos (5-11 en t2 y 4-7 en t1), más 10 rebotes, mientras que Victoria Flores bajó 13 rebotes.

Josefina Rodríguez y Martina Bussetti, ninguna regala nada.

En el albo, Victoria Escudero anotó 14 puntos (7-12 en dobles) en el mejor momento de su equipo; Victoria Hollman bajó 8 rebotes; Sofía Trellini tomó 5 rebotes, dio 3 asistencias y recuperó 2 pelotas; Josefina Rodríguez anotó 7 puntos, más 7 rebotes y 4 asistencias, mientras que Luciana Mansilla completó 7 recobres.

Victoria Escudero lideró el mejor momento del albo. Quedó desacomodada Ileana Corvalán.

La síntesis:

9 de Julio (58): E. Fernández (14), A. Maurer (10), M. Bussetti (20), M.V. Flores (2), V. Martín (1), fi; J. Azaroff, T. Nieva (6), Corvalán (5) y C. Maggi. DT: Julián Turcato.

Estudiantes (48): S. Trellini (6), J. Rodríguez (7), V. Escudero (14), I. Basaul (11), V. Hollman (6), fi; K. Kovach, L. Mansilla (2), L. Hiebaum (2) y S. Valdez. DT: Julián Manqueo.

Cuartos: 9 de Juliio, 14-24, 30-33 y 44-42.

Árbitros: Alejandro Vizcaíno y Sam Inglera⁩.

Cancha: Néstor Damiani (9 de Julio).

Posiciones

1º) Bahiense (6-2), 14 puntos

2º) Villa Mitre (5-3), 13

3º) 9 de Julio (4-4), 12

4º) Estudiantes (3-5), 11

5º) Sportivo (2-6), 10