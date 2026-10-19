Encuentro de concejales libertarios: “Tenemos que dejar atrás al kirchnerismo en cada municipio”

Más de 400 concejales de La Libertad Avanza se reunieron en Avellaneda para profundizar el proyecto electoral, con miras a “derrotar al kirchnerismo en la Provincia”.

“Tenemos que dejar atrás al kirchnerismo en cada municipio”, resumió el presidente del partido bonaerense, Sebastián Pareja

El 1° Encuentro Provincial de Concejales de LLA de la provincia de Buenos Aires congregó a ediles, coordinadores seccionales y autoridades partidarias.

En ese sentido, se indicó que durante la jornada se discutió cómo fortalecer la coordinación política y legislativa en los municipios.

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“Ya demostramos con el trabajo sobre las tasas municipales que, cuando nos organizamos y trabajamos coordinados, podemos instalar discusiones importantes en toda la provincia -sostuvo Pareja-. Ese es el camino para exponer y dejar atrás al kirchnerismo en cada municipio, extirpando de raíz la corrupción y la forma de hacer política que exprime a los bonaerenses y no les brinda nada a cambio”.

Por su parte, el diputado nacional Alejandro Carrancio, quien preside el Foro Provincial de Concejales, destacó que “los concejales son puntales en la defensa de la batalla cultural y del armado electoral del año que viene”.

“Tenemos herramientas y estamos coordinados. Presentamos proyectos en toda la provincia al mismo tiempo como ninguna fuerza lo hizo antes. Eso somos: somos La Libertad Avanza de la Provincia de Buenos Aires y vamos a hacer historia”, cerró.

Previamente, tomaron la palabra los coordinadores de concejales de todas las secciones electorales: Rafael De Franchesco (1ª Sección), Carla Lantella (2ª Sección), Pedro Aquino (3ª Sección), Carlos Urtizberea (3ª Sección), Emiliano Recalt (5ª Sección), Juan José García (6ª Sección), Ignacio Furiasse (7ª Sección) y Gastón Álvarez (8ª Sección).

Todos coincidieron en resaltar la importancia que tiene poseer una estructura partidaria que brinda soporte a su tarea diaria y arengaron a los presentes a “pintar la provincia de violeta en las próximas elecciones".