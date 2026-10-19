Encuentro de concejales libertarios: “Tenemos que dejar atrás al kirchnerismo en cada municipio”
Se llevó a cabo en Avellaneda, con la participación de más de 400 ediles de toda la provincia de Buenos Aires.
Más de 400 concejales de La Libertad Avanza se reunieron en Avellaneda para profundizar el proyecto electoral, con miras a “derrotar al kirchnerismo en la Provincia”.
“Tenemos que dejar atrás al kirchnerismo en cada municipio”, resumió el presidente del partido bonaerense, Sebastián Pareja
El 1° Encuentro Provincial de Concejales de LLA de la provincia de Buenos Aires congregó a ediles, coordinadores seccionales y autoridades partidarias.
En ese sentido, se indicó que durante la jornada se discutió cómo fortalecer la coordinación política y legislativa en los municipios.
“Ya demostramos con el trabajo sobre las tasas municipales que, cuando nos organizamos y trabajamos coordinados, podemos instalar discusiones importantes en toda la provincia -sostuvo Pareja-. Ese es el camino para exponer y dejar atrás al kirchnerismo en cada municipio, extirpando de raíz la corrupción y la forma de hacer política que exprime a los bonaerenses y no les brinda nada a cambio”.
Por su parte, el diputado nacional Alejandro Carrancio, quien preside el Foro Provincial de Concejales, destacó que “los concejales son puntales en la defensa de la batalla cultural y del armado electoral del año que viene”.
“Tenemos herramientas y estamos coordinados. Presentamos proyectos en toda la provincia al mismo tiempo como ninguna fuerza lo hizo antes. Eso somos: somos La Libertad Avanza de la Provincia de Buenos Aires y vamos a hacer historia”, cerró.
Previamente, tomaron la palabra los coordinadores de concejales de todas las secciones electorales: Rafael De Franchesco (1ª Sección), Carla Lantella (2ª Sección), Pedro Aquino (3ª Sección), Carlos Urtizberea (3ª Sección), Emiliano Recalt (5ª Sección), Juan José García (6ª Sección), Ignacio Furiasse (7ª Sección) y Gastón Álvarez (8ª Sección).
Todos coincidieron en resaltar la importancia que tiene poseer una estructura partidaria que brinda soporte a su tarea diaria y arengaron a los presentes a “pintar la provincia de violeta en las próximas elecciones".