Milei celebró el superávit comercial de septiembre: “En otro contexto, hubiéramos volado por el aire”

Javier Milei celebró este lunes los números del comercio exterior de su gestión y aseguró que, con el esquema económico anterior, la Argentina “hubiera volado por los aires”. “Batimos el récord de exportaciones en un mes, superamos los 10 mil millones de dólares, qué tipo de cambio loco que tenemos”, dijo el Presidente.

Como principal orador de la apertura de la Expo Argentina Oil & Gas Patagonia 2026, en el Espacio DUAM de la ciudad de Neuquén, Milei se dirigió ante un auditorio que reunió a las principales empresas del sector hidrocarburífero del país, figuras de su Gabinete y algunos gobernadores. “Todos ustedes están trabajando para sacar a la Argentina del pozo”, dijo al inicio de su exposición.

A lo largo de su disertación, el Presidente puso el foco en el crecimiento del sector energético bajo su administración y lo comparó con el escenario de la gestión anterior, que de seguir así, aseguró que hubiera llevado a una crisis.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

“Durante una década, Vaca Muerta funcionaba a media máquina, con precios pisados, cepo y miedo a invertir. Cuando cambiamos las reglas, en menos de tres años pasamos a exportar como nunca”, sostuvo.

También señaló cómo pese a que el país tiene una de las mayores reservas de petróleo no convencional del mundo, aun así importaba barcos de gas licuado cada invierno. “En menos de tres años, pasamos de ser un país que apenas se autoabastecía a ser un exportador de petróleo de primer nivel en la región”, remarcó.

En ese sentido, Milei planteó que de haberse mantenido la política anterior, en el contexto internacional actual, , el sector energético estaría cerca de US$20.000 millones por debajo, en lugar de US$10.000 millones por encima. “En el viejo modelo, hoy hubiéramos volado por los aires. Hoy tendríamos una hiperinflación, caídas del PBI en torno al 10 o al 15%”, estimó.

A su vez, el Presidente dedicó buena parte de su exposición al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Afirmó que ya hay más de US$210.000 millones en proyectos anunciados y que el 45% corresponde a petróleo y gas.

“Con estos valores, ya podemos afirmar que se trata de la política industrial y de desarrollo más importante de la historia argentina”, aseguró.

También respondió a las críticas por el costo fiscal. “¿Cómo puede tener costo fiscal una inversión que sin el RIGI nunca se hubiera hecho? Hay que ser muy estúpido”, cuestionó.

Además, admitió que hoy conviven dos sistemas tributarios en la Argentina e hizo una promesa hacia el futuro. “No vamos a hacer que el RIGI converja a la estructura nefasta que hundió al país. En el largo plazo, la economía argentina va a ser todo un RIGI”.

En ese contexto, Milei también criticó a quienes cuestionan el valor del tipo de cambio, y sostuvo que la apreciación de la moneda “es el efecto colateral de convertirse en un país serio”. A quienes piden devaluar, los acusó de querer “hambrear a la gente” y de buscar que “les reviente los salarios en dólares”.

Y retomó el argumento del superávit: “Los kukas le decían a Macri que el cemento no se come. Ahora dicen que el superávit no se come”.(TN)