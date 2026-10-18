Sabores, tradiciones y caminos: una agenda para recorrer la región

Pablo Álvarez palvarez@lanueva.com Recibido en 1993, acumula 28 años de trayectoria en el periodismo local. Ex jefe de la sección Deportes y La Ciudad y actual secretario de Redacción de La Nueva. Ex profesor de los dos institutos de Periodismo de la ciudad. Especialista en temas deportivos, sociales y gremiales.

¿Quién no organizó alguna vez el fin de semana pensando, antes que nada, en qué se va a comer? Un asado a la cruz en el campo, una cazuela humeante frente al puerto, unas ostras recién sacadas del mar o un cubanito bien cargado en el Parque de Mayo. En esta esquina del mapa bonaerense, viajar y comer siempre fueron de la mano.

La novedad es que ahora ese impulso gastronómico tiene respaldo oficial: la Provincia de Buenos Aires acaba de sancionar una ley de turismo gastronómico diseñada para potenciar las rutas culinarias, proteger las fiestas populares y darles impulso económico a los municipios durante todo el año.

Y en el centro de ese engranaje, Bahía Blanca juega de local y de nodo estratégico. Por su ubicación, su conectividad y su oferta de servicios, nuestra ciudad es la plataforma de despegue perfecta para el fenómeno que no para de crecer: las escapadas cortas de fin de semana. A menos de dos horas de auto, el sudoeste bonaerense despliega una diversidad de sabores, paisajes e historias que muy pocas regiones pueden igualar.

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Aquí no hay festivales prefabricados ni eventos en serie. La verdadera magia de las fiestas del sudoeste está en su autenticidad. Nacieron en la cocina de un club, alrededor del fogón de una institución o en la mesa de una colectividad de inmigrantes que quería mantener viva su tradición. No compiten por ser las más multitudinarias: compiten por ser las más reales.

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Un nuevo marco legal

La provincia de Buenos Aires ha dado un paso decisivo para transformar su matriz de desarrollo turístico y cultural. Con la sanción definitiva en la Cámara de Diputados del proyecto impulsado por la senadora Fernanda Raverta —que ya contaba con la aprobación del Senado desde mediados de septiembre—, la provincia dispone formalmente de una ley provincial destinada a promover el turismo gastronómico y consolidar las economías regionales en los 135 municipios del territorio bonaerense.

Esta normativa no solo reconoce la relevancia de la cocina autóctona como un valor cultural, sino que la posiciona formalmente como una herramienta prioritaria de desarrollo productivo, generación de empleo genuino y fortalecimiento del arraigo en las localidades del interior.

Los ejes centrales de la nueva ley provincial son

--Definición estratégica del sector: La legislación conceptualiza formalmente al turismo gastronómico como aquel desplazamiento motivado por el deseo de experimentar el patrimonio culinario, los productos autóctonos y las tradiciones de un destino.

--Creación del sello “Gastronomía Bonaerense”: Se establece una distinción de calidad e identidad a la que podrán aspirar productores, establecimientos gastronómicos, ferias y emprendimientos que certifiquen representar fielmente el acervo culinario local.

--Plan Estratégico del Turismo Gastronómico: La autoridad de aplicación diseñará un relevamiento integral de platos, ingredientes, festividades y circuitos regionales, trazando puentes entre el Estado provincial, las gestiones municipales y el sector privado.

--Desestacionalización de la oferta: La ley busca incentivar el flujo turístico durante los doce meses del año mediante escapadas de fin de semana, rompiendo con la tradicional concentración estival o de vacaciones de invierno.

Detrás de cada plato típico, receta centenaria o producto artesanal existe una trama social viva: agricultores, ganaderos, cocineros, emprendedores y pequeñas instituciones intermedias que encuentran en estas celebraciones una fuente vital de ingresos y visibilidad.

Bahía, el nodo natural

En este nuevo contexto legal y productivo, la ciudad de Bahía Blanca se consolida como el nodo logístico, cultural y de servicios indiscutido del sudoeste bonaerense y de la Sexta Sección Electoral.

Su ubicación geográfica estratégica, sumada a su conectividad terrestre y capacidad hotelera y gastronómica, posiciona a la ciudad como el punto de partida y retorno ideal para el fenómeno de las escapadas cortas.

En un radio inferior a los 200 kilómetros, los habitantes de la ciudad y los visitantes de otras regiones pueden acceder a una diversidad de paisajes y propuestas verdaderamente singular: desde el mar hasta la comarca serrana, pasando por la llanura pampeana y los valles de riego.

A diferencia de los grandes polos turísticos masivos, las festividades del sudoeste bonaerense no compiten por dimensiones desmedidas, sino por su profunda autenticidad. Nacidas en el seno de clubes de barrio, sociedades de fomento, cooperativas o colectividades de inmigrantes, estas fiestas han crecido orgánicamente sin perder su esencia.

Ese origen comunitario constituye su diferencial más valioso frente a la nueva legislación: cada evento cuenta una historia real de arraigo, tradición productiva e identidad viva.

Agenda anual de festividades

A continuación, se detalla la hoja de ruta anual de las celebraciones populares y gastronómicas ubicadas en la Sexta Sección Electoral y dentro del radio de influencia de Bahía Blanca.

La temporada combina las playas de la región, la producción agroindustrial y el homenaje a las raíces culinarias.

--Fiesta de la Fritada. En Médanos, a menos de 50 km de Bahía, y en diciembre se realiza esta fiesta que rescata las tradiciones italianas del partido. En grandes sartenes al aire libre se elabora la fritada tradicional (a base de huevos, embutidos y hortalizas locales), acompañada por degustaciones de los viñedos que integran el circuito vitivinícola del sur bonaerense.

--Festival de la Creación. En General La Madrid (a 200 km de nuestra ciudad) y en el último mes del año se organiza esta celebración, instituida en 1986. Es el hito cultural y artístico más relevante del distrito. Durante tres jornadas se desarrollan presentaciones de artes escénicas, música en vivo y paseos artesanales.

--Fiesta de la Cerveza. También en diciembre, y en Monte Hermoso, este evento marca la apertura formal de la temporada estival en el balneario. Reúne a productores artesanales de la región, un concurrido patio de food trucks y espectáculos musicales junto al mar.

--Fiesta Provincial del Turismo Termal. En Carhué (Partido de Adolfo Alsina, a alrededor de 200 km de Bahía) y en enero, se desarrolla esta actividad con más de dos décadas de trayectoria, celebra las propiedades curativas del Lago Epecuén. Incluye espectáculos artísticos masivos en la costa, ferias artesanales y propuestas gastronómicas locales.

--Fiesta Nacional de la Cebada Cervecera. En Puan, a 160 km de Bahía, y en los primeros días de febrero se organiza una de las fiestas agroindustriales más multitudinarias del sudoeste. A orillas de la laguna de Puan, combina jornadas técnicas, campos de jineteada, paseos comerciales y shows musicales de nivel nacional.

--Fiesta Nacional del Reservado. En la Laguna Las Encadenadas (Partido de Saavedra y Pigüé, a poco menos de 130 km de Bahía), y en la primera quincena de febrero, se puede visitar esta fiesta con más de 50 años de historia, donde se celebra la tradición criolla en un marco natural privilegiado. Presenta destrezas camperas, jineteada, espectáculos folclóricos y paseo de pilcheros.

--Fiesta Nacional del Ajo. En Médanos (a solo 50 km de nuestra ciudad), esta celebración de verano pone en valor la producción hortícola característica del distrito de Villarino. Cuenta con espectáculos musicales, muestras técnicas, elección de representantes y un amplio patio culinario.

--Fiesta de la Ostra. En Los Pocitos (Partido de Patagones, a 150 km de Bahía), entre enero y febrero se desarrolla este evento en el principal santuario de cultivo de ostras de la provincia. Invita a probar degustaciones al natural, empanadas de ostra, al ajillo y cazuelas de mariscos a la orilla del mar.

--Fiesta Provincial del Olivo. En Coronel Dorrego (a unos 100 km de Bahía) y en los primeros días de marzo se realiza esta fiesta que destaca el posicionamiento olivícola de la zona serrana y costera. Ofrece clases de cocina en vivo con chefs invitados, catas guiadas de aceites de oliva virgen extra y espectáculos culturales.

--Fiesta Provincial del Trigo. En Tres Arroyos (a 190 km de nuestra ciudad) y durante el mes de marzo se rinde un gran homenaje a la producción agrícola del corazón triguero bonaerense. Incluye exposiciones comerciales e industriales, desfile de carrozas, jornadas de capacitación y recitales con artistas de primer nivel.

--Fiesta Nacional del Camarón y el Langostino. En el Puerto de Ingeniero White, durante el fin de semana de Semana Santa, se lleva a cabo el evento gastronómico costero más masivo de nuestra ciudad. Organizado junto a las instituciones portuarias, ofrece cazuelas gigantes de mariscos, paellas, feria de artesanos y múltiples escenarios musicales de alcance nacional.

--Fiesta de la Vendimia. En Saldungaray (Partido de Tornquist, a 100 km de Bahía), entre marzo y abril se realiza este encuentro que refleja el consolidado crecimiento de la vitivinicultural en el sistema de Ventania. Propone visitas guiadas por bodegas, catas de vinos de clima frío, feria de productores y música en vivo en un entorno serrano.

--Fiesta de la Coca Mallorquina. En Goyena (Partido de Saavedra, a 140 km de Bahía), a principios de abril se organiza este festejo que rescata la herencia de los inmigrantes de las Islas Baleares que poblaron la localidad, elaborando la tradicional coca dulce y salada en un ambiente familiar y comunitario.

--Fiesta Tradicionalista y Paseo Gaucho. En el centro de Bahía Blanca y en el marco del aniversario de la ciudad durante el mes de abril, se desarrolla este gran desfile de agrupaciones gauchas, montados y carruajes de toda la región, reivindicando las costumbres camperas bonaerenses.

--Fiesta del Reservista y Gastronomía Criolla. En Pigüé (a 130 km de Bahía), entre abril y mayo se organiza esta actividad que integra la historia cívico-militar de la localidad con concursos de asadores, patios de fogones tradicionales, preparación de chacinados secos y peñas folclóricas.

--Fiesta de San Silverio. En el Puerto de Ingeniero White y durante el mes de junio, la comunidad pesquera e inmigrante italiana celebra este hito que combina la histórica procesión marítima por la ría, la bendición de las embarcaciones y variados puestos de cocina marinera.

--Fiesta de la Trufa Negra. En Espartillar (Partido de Saavedra, a 160 km de nuestra ciudad), entre junio y julio se lleva a cabo este evento especializado de turismo gastronómico de nicho. Incluye demostraciones de búsqueda de trufas negras con perros adiestrados en la trufera local, clases magistrales de cocina y menús maridados.

--Fiesta de la Carneada. En Pueblo San José (Partido de Coronel Suárez, a 170 km de Bahía) y durante las vacaciones de invierno se vive esta celebración que mantiene viva la tradición culinaria de los alemanes del Volga. Ofrece banquetes servidos con embutidos frescos y secos, salchichas con chucrut y repostería típica.

--Fiesta del Cordero Norpatagónico. En Stroeder (Partido de Patagones, a 180 km de Bahía), durante el mes de julio se organiza este encuentro que promueve la calidad de la producción ovina regional. Destaca por sus concursos de asadores de cordero a la estaca, venta de cortes y puestos de artesanías.

--Fiesta de la Empanada Costera. En Reta (Partido de Tres Arroyos, a 190 km de nuestra ciudad), en pleno receso invernal se ofrece esta propuesta de turismo de playa que presenta competencias y venta de empanadas elaboradas con diversas recetas regionales, en un entorno familiar frente al mar.

--Fiesta del Chorizo Seco. En Guaminí (a 190 km de Bahía), en el cierre del invierno durante el mes de agosto, se reúne a los mejores elaboradores de chacinados de la zona. Incluye concurso del mejor chorizo seco, degustaciones, patios gastronómicos de charcutería y peñas folclóricas.

--Fiesta Provincial del Teatro Independiente. En Benito Juárez (a unos 260 km de nuestra ciudad), durante la época invernal se desarrolla este espacio de encuentro de las artes escénicas de la provincia, reuniendo a elencos regionales y ofreciendo funciones para todo público.

--Fiesta Nacional de la Primavera. En Monte Hermoso (a 100 km de Bahía), a finales de septiembre se lleva a cabo este festejo de referencia para la juventud y las familias de la región. Incluye un nutrido patio de comidas, recitales de artistas nacionales en vivo y escenarios con DJs a la orilla del mar.

--Fiesta Nacional del Cubanito. En el Parque de Mayo de Bahía Blanca, hacia finales de septiembre, se celebra este clásico urbano dedicado a la golosina ícono de nuestra ciudad. Reúne a decenas de carros cubaniteros compitiendo en diversas categorías, patio de food trucks, ferias y shows musicales masivos.

--Encuentro Nacional de Artesanos. En la Plaza Rivadavia de Bahía Blanca, durante el mes de octubre, se desarrolla uno de los paseos artesanales más prestigiosos del país. Reúne a cientos de exponentes de diversas provincias que exhiben trabajos en madera, cuero, metales y cerámica.

--Fiesta de la Comida Mediterránea. En Cabildo (a solo 50 km de Bahía), también estel mes se realiza este evento que pone en valor el turismo rural y la identidad de los inmigrantes italianos, españoles y griegos, mediante patios de comida típica, repostería y espectáculos locales.

--Exposición Nacional de Ganadería e Industria. En el predio de Villa Bordeu de Bahía Blanca, en el mes de octubre se organiza la muestra agropecuaria e industrial más influyente del sudoeste bonaerense. Combina jura de campeones ganaderos, muestras comerciales, maquinaria y un clásico paseo gastronómico de campo.

--Fiesta Provincial y Nacional de las Llanuras. En Coronel Dorrego (a 100 km de nuestra ciudad), a mediados de octubre se vive esta tradicional fiesta organizada por la Peña Nativista desde 1955. Destaca por sus cabalgatas, juras camperas, fogones tradicionales y un imponente desfile tradicionalista.

--Fiesta del Sabor Alemán. En las Colonias Alemanas de Coronel Suárez y en Arboledas (Partido de Daireaux, a unos 180 km de Bahía), en el mes de octubre se realiza esta jornada dedicada a los platos típicos de los alemanes del Volga, con preparaciones como strudel, füllsen, salchichas con chucrut, cerveza artesanal y danzas colectivas.

--Fiesta del Pan. En Carhué (Partido de Adolfo Alsina, aalrededor de 200 km de Bahía), durante el mes de noviembre se convoca a panaderos, pymes e industrias harineras de la región para exponer la cadena de valor del trigo, con talleres de amasado y degustaciones gratuitas.

--Fiesta del Mate y la Torta Frita. En Copetonas (Partido de Tres Arroyos, a 160 km de nuestra ciudad), en el mes de noviembre se lleva a cabo esta celebración de entorno rural orientada a la familia. Se elaboran miles de tortas fritas cocinadas en el momento para acompañar las rondas de mate con música folclórica en vivo.

--Fiesta del Asado Criollo y Concurso de Asadores. En Bordenave (Partido de Puan, a 160 km de Bahía), durante el mes de noviembre se organiza esta competencia de parejas de asadores a la estaca representando a instituciones locales, que incluye feria de artesanías, paseo de compras y baile popular.

--Fiesta de la Cerveza. En Coronel Suárez (a 170 km de nuestra ciudad), durante el mes de noviembre se vive esta jornada con patios cerveceros de producción artesanal de la zona, oferta gastronómica centroeuropea y espectáculos musicales en vivo.

--Fiesta de la Historia de la Carne. En General Daniel Cerri (a solo 15 km de Bahía), entre noviembre y diciembre se rinde homenaje al pasado frigorífico e industrial de la localidad, teniendo como punto neurálgico un gran asado popular a precios comunitarios para toda la familia.

--Fiesta del Omelette Gigante. En Pigüé (a 130 km de Bahía), durante el primer fin de semana de diciembre y en el marco del aniversario de la ciudad, la Cofradía local prepara este evento único en América Latina rompiendo miles de huevos en una sartén gigantesca para repartir raciones gratuitas entre el público.

El desafío del futuro

La sanción de la ley provincial de turismo gastronómico brinda el marco institucional adecuado, pero el éxito a largo plazo dependerá de la capacidad de articulación entre los municipios de la Sexta Sección y la ciudad de Bahía Blanca.

Para capitalizar plenamente esta oportunidad, los actores públicos y privados enfrentan desafíos concretos. A saber:

--Rutas Gastronómicas Integradas: Trazar itinerarios temáticos (como la Ruta de los Sabores Alemanes, la Ruta del Vino y la Trufa de Ventania, o la Ruta de los Frutos del Mar) que permitan al visitante recorrer dos o tres celebraciones o establecimientos en un mismo viaje de fin de semana.

--Promoción conjunta: Aprovechar a Bahía Blanca como centro de difusión turística, donde el visitante que llega por motivos comerciales, educativos o de salud pueda conocer la oferta cultural de toda la comarca.

--Inversión en infraestructura y servicios: La mejora continua de los accesos viales, la señalización turística, la conectividad digital y la capacitación del personal gastronómico resultan indispensables para responder a la creciente exigencia de los viajeros.

--Preservación de la identidad: El mayor activo de estas celebraciones radica en su carácter genuino. El desafío de la profesionalización consiste en mejorar la logística de atención sin diluir el espíritu festivo y comunitario que dio origen a cada evento.

Con la ley en marcha y un calendario de eventos consolidado para todo el año, la región del sudoeste bonaerense tiene ante sí la oportunidad histórica de transformar sus tradiciones culinarias en un motor inagotable de desarrollo, trabajo y orgullo local.