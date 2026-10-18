Femicidio en Cruz del Eje: sigue la búsqueda del asesino de Camila Iglesias

La Policía de Córdoba continúa con los rastrillajes para dar con Pablo Ezequiel Gómez, acusado de asesinar a su pareja Camila Abigail Iglesias, cuyos restos fueron hallados dentro de una heladera en la casa del presunto femicida, en la localidad de Cruz del Eje.

En un principio había trascendido que Gómez, de 37 años, dejó una carta en la que supuestamente anunciaba que se iba a suicidar, aunque no se halló el cadáver, mientras que luego se emitió un alerta por pedido de captura en La Rioja, ya que en esa provincia había trabajado tiempo atrás y podría tener recursos como para esconderse.

En las últimas horas, la fuerza provincial realizó una serie de operativos de rastrillajes en busca del sospechoso, que estaría oculto dentro de los límites de la ciudad, sobre todo en una zona rural bastante amplia y de difícil acceso, hasta donde intentaban llegar los uniformados.

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Gómez había sido denunciado por una ex pareja por violencia familiar dos veces, una en 2013 y otra en 2019, en el Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar, Género y Penal Juvenil de Cruz del Eje.

Asimismo, estaba imputado en dos causas penales radicadas en 2018 y 2025 por "lesiones agravadas por violencia de género" y permaneció un tiempo detenido, según informó el diario Clarín.

A su vez, por esas últimas dos denuncias se había iniciado un proceso de juicio abreviado, aunque las fuentes no precisaron cuál fue la resolución.

Iglesias, de 24 años, había sido vista por última vez el pasado 2 de octubre y la familia denunció días después la desaparición, ya que no le cerraba el comentario que había hecho Gómez. "El lunes tuvimos una discusión con la Cami, se enojó y se fue no sé a dónde, le escribo y no me responde. Por favor, si hablás con ella le podés decir que me conteste o que vuelva acá", había escrito el femicida al Instagram de Romina, la hermana de Camila, quien luego intentó contactarse con ella, pero su mensaje nunca le llegó.

A partir de la denuncia, intervino en el hecho la fiscal de Instrucción de Fuero Múltiple de Cruz del Eje, Sabrina Ardiles, quien ordenó allanamientos, sobre todo uno en la casa de Gómez, situada en el barrio Los Altos de Cruz del Ejej, donde finalmente se hallaron los restos de la joven ocultos en la heladera, envueltos en una bolsa y cubiertos con cal hidratada.

“Era muy celoso e inseguro, no quería que nadie fuera a la casa de ellos, no quería ni que Camila viera a sus propios hijos”, le contó Romina a El Doce TV.

A su vez, las fuentes indicaron que la víctima -que era madre de dos hijos fruto de una relación anterior- no había realizado ninguna denuncia contra Gómez y que solo constan las que había realizado la ex mujer del acusado.

De acuerdo a la reconstrucción realizada por el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, la familia de Gómez contó que el hombre dejó una carta en la que comentó que "se había mandado una cagada", que no quería ir a la cárcel y que tenía intenciones de matarse.

Sin embargo, esa hipótesis parece perder fuerza, ya que para los policías el sospechoso sigue con vida, pero no se entrega porque no quiere volver a quedar preso. (NA)