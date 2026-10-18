Protestas en Francia: “Los que intentaron derribar la República, tendrán que responder”, dijo Macrón

El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó que “nada justifica” ni “excusa” la violencia desatada durante las protestas en Francia y advirtió que “los que intentaron derribar la República, tendrán que responder”.

Lo hizo en un discurso a la Nación transmitido por la televisión francesa, después de dos días consecutivos de saqueos, disturbios y choques entre manifestantes y fuerzas de seguridad en movilizaciones contra el costo de vida.

“Nada lo justifica, nada lo explica, nada lo excusa”, dijo Macron en su discurso televisado. Además, llamó a no confundir a los alborotadores con los cientos de miles de personas que manifestaron pacíficamente el sábado contra el encarecimiento de la vida.

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También subrayó su disposición al diálogo por las reivindicaciones de los manifestantes. Las protestas dejaron casi 2400 detenidos y 1000 policías heridos, según el ministerio del Interior.

Macron reconoció que los servicios de información de la policía subestimaron la violencia de la jornada de protestas del sábado. Denunció además que las fuerzas del orden “pese a su profesionalismo tuvieron que sufrir una violencia inédita en muchas ciudades”.

Según afirmó, pidió al Ejecutivo que “saque todas las lecciones en materia de información y de anticipación para que eso no se vuelva a producir” una situación de este tipo. “Los que destruyeron deben pagar, los que saquearon, deben devolver. Los que intentaron derribar la República, tendrán que responder”, alertó.

Macron instó a los partidos políticos y a los sindicatos a condenar “sin ambigüedad” los actos violentos y afirmó que Francia “necesita orden” y no una escalada de las tensiones.

“Hago un llamamiento a todos los partidos políticos para que condenen inequívocamente toda forma de violencia. El país necesita orden, no escalada”, dijo Macron. (Con información de TN)