Pueyrredón le puso freno a Estrella, Napostá es único escolta y uno quedó condenado a jugar por la permanencia

Pueyrredón se cruzó en el camino del puntero Estrella, al que venció por 87 a 60, y el duelo de escoltas quedó para Napostá, superando a Bahiense del Norte, por 75 a 57, al completarse la novena fecha de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, "Rubén Fillottrani".

Además, en los restantes tres partidos de la jornada, Liniers le ganó a Estudiantes, 78 a 67, Pacífico doblegó a Independiente, 109 a 91 y L.N. Alem hizo lo propio frente a Barrio Hospital, 100 a 87.

La fecha había comenzado el lunes, con la victoria de Olimpo ante Villa Mitre, de visitante y en suplementario, por 79 a 76 (66-66).

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En los diferentes escenarios se hizo un minuto de silencio por el fallecimiento de Raúl Ramello, ex dirigente de Estrella.

Pueyrredón 87, Estrella 60

Pueyrredón se recuperó después de dos derrotas en fila bajando nada menos que al puntero Estrella, 87 a 60, a quien le cortó una racha de siete victorias.

La alta efectividad a distancia del equipo orientado por Ariel Ugolini le abrió el camino, convirtiendo 5 de 9 en triples en el primer cuarto y completando 9-17 antes del descanso largo.

En ese rubro, los que aportaron en esa mitad para el colchón de puntos fueron Nahuel Dulsan (2-2), Gonzalo Sagasti (2-2), Fernando Alfonso (2-3) y Gino Pisani (1-1).

En total, Purre completo 12-27 (44%) en triples, 21-28 en dobles (75%) y curiosamente un pobre 9-20 en libres (45%).

Nicolás Renzi completó 10 rebotes, 11 puntos y 5 asistencias; Manuel Echarri sumó 17 unidades (2-5 en t3, 4-5 en t2 y 3-6 en t1); Pisani aportó 14 puntos (1-1 en t3, 5-6 en t2 y 1-2 en t1) y Sagasti cerró con 15 puntos (2-3 en t3, 4-5 en t2 y 1-3 en t1).

En la visita, Bautista Olivera hizo 11 puntos (1-3 en t3, 3-5 en t2 y 2-2 en t1), más 5 rebotes; Federico Macías aportó 12 puntos (2-4 en t3, 2-5 en t2 y 2-4 en t1), en tanto que Fausto Herrera cerró con 10 puntos (2-3 en t3 y 2-5 en t2).

Pueyrredón (87): F. Alfonso (6), N. Dulsan (9), P. Pérez Pavón (3), N. Renzi (11), A. Agulló (4), fi; L. Baeza (8), G. Sagasti (15), M. Echarri (17), Gino Pisani (14) y J.M. Nori. DT: Ariel Ugolini.

Estrella (60): T. Peña (7), F. Herrera (10), S. Quiroga (5), B. Olivera (11), F. Macías (12), fi; A. Pan (5), G. Oyarzo (5), E. Giusto, A. Kucan (5), M. Astradas y M. Gizzi. DT: Walter Romerniszyn.

Cuartos: Pueyrredón, 25-18; 50-34 y 62-49.

Árbitros: Alejandro Ramallo, Marcelo Gordillo y Camila Robles.

Cancha: Vicente Palermo (Pueyrredón).

Liniers 78, Estudiantes 67

Liniers cortó una racha de dos derrotas y se recuperó frente a Estudiantes, al que superó de local por 78-67, en un partido que el albinegro dominó prácticametne todo el encuentro.

El Albo sólo estuvo arriba un par de pasajes en el cuarto inicial (8-7 y 17-15) y en adelante fue atrás. Y si bien las diferencias que mantuvo el Chivo fueron importantes al progresar el juego, las cifras finales quedaron algo maquilladas por el repunte estudiantil en los últimos minutos. Un doble de Alan García a 3m09s del final, establecieron el score final del ganador y una ventaja que por entonces fue de 78-57.

Mauro Miérez (18 puntos y 6 asistencias) y Agustín Dottori (18 tantos y 5 asistencias) fueron los goleadores y jugadores más valiosos en el ganador, mientras que en el Albo encabezaron el goleo Jerónimo Mitoire (20 puntos) y Santiago Ruesga (17).

Liniers (78): M. Miérez (18), A. García (9), A. Dottori (18), G. Torres (9), N. Quiroga (4), fi; F. Lanaro (2), J. Marinsalta (2), T. Sabatini (8), K. Hernández (8), A. Ayude, N. Ramos y D. Olave. DT: Mauricio Vago.

Estudiantes (67): S. Ruesga (17), J. Rodríguez, O. Cancellarich (4), J. Mitoire (20), J. García (9), fi; J. Belleggia (8), A. González (2), L. Delgado (5), F. Mazzello (2) y L. Storni. DT: Facundo Sastre.

Cuartos: Liniers, 24-17; 41-27 y 59-41.

Árbitros: Néstor Schernenco, Juan Agustín Matías y Joaquín Irrazábal.⁩

Cancha: Hernán Sagasti (Liniers).

Napostá 75, Bahiense del Norte 57

Un buen arranque de partido le permitió a Napostá acomodarse en el marcador y dominar a Bahiense del Norte con cifras más que interesantes para estos dos finalistas del Apertura. Fue triunfo del equipo de la avenida Alem por 75-57 como local, para sumar el segundo éxito en fila y recortarle un punto la diferencia al líder Estrella.

Bahiense, en cambio, dejó atrás una racha de tres partidos ganados.

Napostá se posicionó con buena ventaja desde los primeros minutos, por caso 8-0 con triple de Fausto Depaoli, envión que se extendió a un 12-2 y 14-4. Si bien Bahiense le encontró la vuelta para controlarlo y sumar (15-9), el local se quedó con el primer cuarto 25-11.

El protagonismo de Marcos Diel -clave sacando faltas y metiendo libres- con el complemento de Leonel Alemañy fueron argumentos para que el escolta del Clausura siguiera en alza y cerrar la primera etapa con +16.

La segunda parte tuvo otra dinámica, con menor goleo pero siempre con Napostá sosteniendo una diferencia que no mermó y lo encaminó a un triunfo seguro.

Marcos Diel fue el más valioso del ganador (16 puntos, con 8-9 en libres más 12 rebotes) y Leonel Alemañy lo complementó con 14 puntos.

En Bahiense sobresalió Guido Muzi con 14 puntos y 13 rebotes.

Napostá (75): N. Guerrero (7), V. Carrizo (12), L. Alemañy (14), M. Diel (16), R. Heinrich (4), fi; F. Depaoli (13), G. Andrés (9), T. Solís, B. Drevniak y J.M. Long. DT: Fabricio Piccinini.

Bahiense del Norte (57): A. Lamonega (10), B. Lozano (11), G. Muzi (14), E. Roberson (5), J.P. Hollender (9), fi; J.C. Hoya, L. Ruggiero, T. Amatte (6) y E. Andino (2). DT: Alejandro Navallo.

Cuartos: Napotá, 25-11; 46-30 y 56-41.

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Sebastián Giannino y Joel Schernenco.

Cancha: Antonio Palma (Napostá).

Pacífico 109, Independiente 91

Tercera victoria en fila para Pacífico, llegando por tercera vez consecutiva a los tres dígitos en su puntuación, esta vez ante Independiente (109-91), para seguir escalando en la tabla.

En las dos fechas anteriores, el equipo dirigido por Mauro Richotti había ganado 113-105 ante Alem y 112-101 frente a Barrio Hospital.

Buen primer cuarto del Verde (23-13), para ampliar la ventaja en el segundo a partir del goleo que le dieron dos jugadores decisivos: Valentín Cortés (máximo anotador del local con 27 puntos, con 8-10 en dobles; también 10 rebotes) y Tomás Bruni (24 puntos y 4 asistencias). Más un aporte también valioso del banco (combinó 35 puntos del total).

En el Viola sobresalieron Matías Ponzoni con 30 puntos (8-13 en triples) y Fernando Bonino (24 tantos, con 9-9 en dobles).

Con este resultado saltó al quinto lugar y el viola quedó prácticamente condenado a jugar por la permanencia ante Barrio Hospital.

Pacífico (109): B. Salvatori (9), T. Bruni (24), V. Cortés (27), J. Larrandart (10), T. Sagarzazu (4), fi; F. Mattioli (15), Genaro Pisani (5), P. Palacio (2), G. Lucas (5), J. Koppel (4), F. Pulion (4) y T. Lliteras. DT: Mauro Richotti.

Independiente (91): J.P. Morán (5), I. Formiga (2), F. Slonimsqui (4), M. Zonza (10), A. Ríos, fi; M. Ponzoni (30), F. Bonino (24), J. Ripoll (16), B. Jiménez, V. Gemetro y B. Aguilar. DT: Javier Musumeci.

Cuartos: Pacífico, 23-13; 54-35 y 86-65.

Árbitros: Marjorie Stuardo⁩, Juan Gabriel Jaramillo y Francisco Irrazábal.⁩

Cancha: William Harding Green (Pacífico).

Barrio Hospital 87, L.N. Alem 100

Leandro N. Alem alcanzó nuevamente las tres cifras, venciendo como visitante a Barrio Hospital, 100 a 87.

De esta manera, el verdirrojo se afianzó en el octavo lugar despejando cualquier fantasma de la zona baja y condenó a su rival a jugar por la permanencia.

La visita tuvo como destacados a Jean-Luc Wilson, con 32 puntos (1-4 en t3, 8-1 en t2 y 13-16 en t1), más 7 rebotes y 4 asistencias.

También aportaron el venezolano Luis Herrara, con 23 unidades (4-5 en t3, 2-9 en t2 y 7-9 en t1), además de 7 recobres; Franco Ruesga sumó 17 puntos (6-7 en t2) y 5 asistencias, mientras que Eduardo Ríos, el otro venezolano, bajó 12 rebotes.

En el local, que luchó hasta el final, sobresalió Franco Ferrari, con 31 puntos (1-1 en t3, 10-18 en t2 y 8-11 en t1), más 11 rebotes, mientras que Esteban Benedetti convirtió 17 unidades, más 6 rebotes y Lucho Fortelli terminó con 14 (3-6 en t3), 6 rebotes y 3 asistencias.

Barrio Hospital (87): L. Fortelli (14), F. Anaya (12), E. Benedetti (17), J.L. Martínez (6), F. Ferrari (31), fi; A. Andreanelli (2), A. Arias (2) y P. Borrello (3). DT: Claudio Queti.

L.N. Alem (100): F. Ruesga (17), J. Wilson (32), E. Giménez (11), E. Ríos (7), L. Herrera (23), fi; N. Amaya (5), V. Scoppa (2) y M. Santillán (3). DT: Hernán Jasen.

Cuartos: Barrio Hospital, 20-24; 45-52 y 67-81.

Árbitros: Sebastián Arcas, Horacio Sedán y⁩ Ariel Di Marco.

Cancha: La Curtiembre (Barrio Hospital).

Lo que resta

Dos programaciones solamente restan para completar la fase regular:

Fecha 11: el próximo miércoles se medirán Estrella-Napostá y el jueves completarán Bahiense-Villa Mitre, Liniers-L.N. Alem, Olimpo-Pacífico, Estudiantes-Pueyrredón e Independiente-Barrio Hospital.

Fecha 12: Barrio Hospital-Olimpo, L.N. Alem-Independiente, Pacífico-Bahiense, Pueyrredón-Liniers, Villa Mitre-Estrella y Napostá-Estudiantes.

Posiciones

El segundo tramo los equipos lo iniciaron arrastrando el 50% de los puntos del primero:

Po. Equipo Puntos

​​​​​1°) Estrella (16PG-4PP) 26 puntos

2º) Napostá (15-5), 25

3º) Bahiense (13-7), 24

4º) Pueyrredón (12-8), 23,5

5º) Pacífico (11-9), 23

5º) Liniers (11-9), 23

7º) Villa Mitre (11-9), 22,5

8º) L.N. Alem (8-12), 20,5

9º) Olimpo (7-13), 19,5

9º) Estudiantes (8-12), 19,5

11º) Independiente (4-16), 17,5

12º) Barrio Hospital (4-16), 17