Jesica Cirio fue mamá por segunda vez: nació su hijo con Nicolás Trombino

Jesica Cirio se convirtió en mamá por segunda vez. Según lo que trascendió, recibió a su hijo este domingo 11 de octubre en el Sanatorio Otamendi.

La noticia fue confirmada por Ángel de Brito a través de sus redes sociales, donde reveló que el parto fue por cesárea y el bebé pesó 3 kilos.

El recién nacido se llamaría Kimi - que quiere decir “noble” y “príncipe”-, aunque hasta el momento no hubo una confirmación oficial de la modelo sobre el nombre.

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Para recibir a su hijo, Cirio se instaló en la suite presidencial del centro médico. El bebé es fruto de su relación con Nicolás Trombino, el empresario con quien comenzó una historia de amor después de su separación de Elías Piccirillo.

Nicolás Trombino es un empresario vinculado al rubro alimenticio. Es propietario de un supermercado mayorista y mantiene un perfil bajo, alejado de la exposición mediática.

La relación con Cirio comenzó a trascender públicamente en 2025. En abril de este año, la conductora confirmó que estaba embarazada y contó que la noticia había sido inesperada para ambos.

Vive en Puerto Madero. Es fundador y director de OLTI Supermercado Mayorista, una empresa familiar que nació en 2005 en Guernica, Provincia de Buenos Aires, con el objetivo de ofrecer soluciones reales para el abastecimiento de negocios, comercios y distribuidores.

En su perfil de LinkedIn, destaca que su depósito cuenta con más de 15.000 metros cuadrados, además de una logística interna y procesos optimizados. Además de su faceta empresarial, es un apasionado por el deporte y el entrenamiento.

De acuerdo a lo que trascendió, Nicolás es un hombre de muy buena posición económica y mantiene un perfil bajo, algo en lo que la conductora se fijó tras sus relaciones mediáticas anteriores con Martín Insaurralde y el condenado Elías Piccirillo, que terminaron en escándalo.