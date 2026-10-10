Sociedad Sportiva se juega el pase a semifinales en la última fecha del Regional Pampeano A

El Regional Pampeano A tendrá este sábado su capítulo más esperado de la fase clasificatoria. La decimocuarta y última fecha pondrá el foco en los lugares para las semifinales y tendrá a Sociedad Sportiva como uno de los principales protagonistas, con un compromiso determinante frente a Universitario de Mar del Plata.

Que se jugará en La Carrindanga desde las 15.45, con el arbitraje de Santiago Bevaqua (Sur), quien tendrá como colaboradores a Juan Ignacio Rossello y Alejandro Bermejo, también de la URS. Los preliminares arrancan 12.15 (Preintermedia) y 14 (Intermedia).

Las Palomas recibirán al conjunto marplatense con la necesidad de sumar una victoria que les permita asegurar el 4º lugar en las posiciones. No le cambiará el escenario ganar con bonus, ya que aún sumando los 4 puntos no subirá posiciones y tampoco lo alcanzará Comercial (5º), que esta tarde tiene un partido muy accesible ante San Ignacio en Sierra de los Padres.

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Pero necesita ganar para no depender del otro partido y de un eventual desempate en las posiciones con Comercial, a quien venció de local en la fecha 3 por 24 a 8 (sin bonus) y con quien perdió de visitante en la jornada 10 por 29-23.

Universitario de Mar del Plata no se moverá del 3º lugar y las eventuales modificaciones podrían darse en la parte superior de la tabla, donde Mar del Plata Club (1º) y Sporting (2º) están separados por tan sólo 2 puntos. La trascendencia de las posiciones finales en esos lugares al cabo de la segunda rueda tiene que ver con que el 1º cruzará con el 4º y el 2º contra el 3º.

En relación al partido de esta tarde que marcará el regreso de Las Palomas a La Carrindanga tras dos fechas, estarán frente a frente rivales que disputarán la revancha de lo que fue la victoria bahiense en el barrio Libertad -Mar del Plata- en la fecha 7 (24-16).

Sportiva viene de caer ante Sporting como huésped (35-22), mientras que "Uni" dio el batacazo de la jornada 13 al superar al puntero Mar del Plata Club 20-15.

Hoy el XV Blanco saldrá a la cancha con 1. Iñaki Azcoitía, 2. Santiago Báncora, 3. Ignacio Lance; 4. Juan Cruz Harguindeguy Puccinelli y 5. Federico Stein; 6. Francisco Cantalejos (capitán), 7. Thiago Loiacono, 8. Felipe Inchausti; 9. Rafael Larrañaga Astibia y 10. Tomás Bermúdez; 11. Alan Martínez, 12. Joaquín Rey Saravia, 13. Pedro Zorzano, 14. Felipe Serrat; 15 Patricio Cantalejos. Entrenador, Diego Samuel.

Como definidores van 16. Joaquín Giménez, 17. Uriel Troncoso, 18. Lautaro Césari, 19. Agustín Antinori, 20. Facundo Fernandez, 21. Mateo Köhler, 22. Tomás Inchausti y 23. Mateo Cardoso Lopes.

Argentino-Sporting

En nuestra ciudad también se presentará Argentino, que hoy recibirá al escolta Sporting en un partido sólo para cumplir. En el Country arranca 15.45 y dirige Esteban Bevaqua (Sur), quien tendrá como asistentes a Omar Villafañe-Gianfranco Canzio Otero, ambos de la unión bahiense.

El XV de nuestra ciudad marcha último y desde hace algunas fechas sabe que jugará la Reválida A-B a partir del próximo sábado 24 junto con San Ignacio, Unión del Sur y Biguá, estos últimos provenientes del TRP B (1º y 2º, respectivamente).

La visita viene a asegurar los puntos que le den la chance de alcanzar el Nº1, aunque dependen de un mal día de Mar del Plata Club hoy ante Los Cardos, algo que parece improbable.

Argentino llega a este partido sin triunfos. Cayó en la última fecha ante San Ignacio 29-3 como visitante. A su vez Sporting viene de ganarle en su cancha a Sociedad Sportiva 35-22.

En la previa los duelos de Preintermedia e Intermedia comenzarán 12.15 y 14, respectivamente.

En la categoría principal Argentino saldrá a la cancha con este equipo: 1. Facundo Aristimuño, 2. Francisco Ramírez, 3. Manuel Otero; 4. Martiniano Barsellini y 5. Santiago Ramos; 6. Emiliano Barrera, 7. Francisco Maenza, 8. Nicolás Marengo; 9. Pedro Selvarolo y 10. Ramiro Correa; 11. Tomás Moro, 12. Guido Marconi, 13. Martín Olivero, 14. Franco Litterio; 15 Tomás Expósito. Entrenador, Lisandro Flores.

Definidores, 16. Nicolás Ruiz, 17. Valentín Infante, 18. Alfredo Montiel, 19. Julián Gargiulo, 20. Pascual González, 21. Matías d'Empaire, 22. Manuel Molina y 23. Agustín Grunewald.