Palihue, ante un nuevo desafío nacional en Villa Carlos Paz

Ricardo Sbrana rsbrana@lanueva.com Periodista de La Nueva desde 1995, especializado en rugby y básquetbol; con colaboraciones en casi todas las secciones de la redacción (locales, policiales, regionales, Ritmo Joven, revista Nueva, Espectáculos)

Desde este viernes y hasta el domingo Palihue pondrá el nombre de la ciudad en otra edición del torneo Nacional de Clubes de rugby femenino, que organiza todos los años la Unión Argentina de Rugby.

El equipo verde, séxtuple campeón de la Región Pampeana, buscará seguir proyectándose a este nivel donde el año pasado disputó la final de Copa de Bronce.

De acuerdo con la información suministrada por prensa UAR, habrá en acción más de 380 jugadoras, divididas en 12 equipos de la categoría mayores y 8 en la categoría juvenil.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Las mayores jugarán modalidad 12s (12 jugadoras por equipo) con dos tiempos de 20 minutos, mientras que las juveniles lo harán de 7s con dos tiempos de 7 minutos.

El camino de Palihue en suelo cordobés comenzará mañana ante Águilas RC (Chaco) a las 11.40, mientras que el segundo partido en la zona 2 será ante Aguará Guazú (Tucumán) desde las 15.

La competencia tendrá receso el sábado y continuará el domingo con la fase final y los cruces, en una jornada que comenzará a las 9 y culminará con la final de Copa de Oro, programada para las 18.10. Se jugará en las instalaciones del Villa Carlos Paz Rugby Club.

El plantel mayor de Palihue lo integran Agustina Almirón, Sofía Almirón, Antonella Abigail Azcárate, Amy Bonabelli Jensen, Juana Cabello, María Belén Canepa, María Victoria Canepa, Brisa Abigail Cools, Emilia Cos, Adriana Isabella Gaspar Velázquez, Gianela Giménez Valenzuela, Sheila Gonzalez Basualdo, Naara Jurado, Naiara Leppez, Amparo Lucotti, Alan Sasha Noemí Prost, Mayra Rodríguez, Betina Roriguez Manzi y Florencia Wirscke Urbicain.

El staff técnico está encabezado por los entrenadores Eliana Teófilo y Eduardo Vera, con Lourdes Azcona como asistente técnica y Victoria Valeria como mánager.

"Este año se tienen bastantes expectativas a nivel deportivo y humano, más que nada porque es un grupo humano que se está consolidando de hace dos o tres años. Eran las chicas que venían de juveniles y se sumaron a las que ya venían con más experiencia. Eso hará que este año presentaremos un equipo mucho más consolidado, maduro, con mayor confianza y mucho más trabajado", dijo Isabella Gaspar, una de las capitanas de Palihue.

"Nos propusimos demostrar como equipo de lo que somos capaces. Sabemos que siempre hubo potencial, pero lo estuvimos trabajando y potenciando este año. Una temporada con muchas chicas entrenando seguido e intenso, con muchas ganas desde el principio. Hemos madurado y crecido",

"A nivel humano las expectativas son obviamente divertirnos, pasarla bien, tratarnos bien, conectarnos y tratar de potenciarnos. De eso se trata, complementarnos y ayudarnos en nuestras debilidades y fortalezas. Ser un equipo unido que se banca en las buenas y en las malas", agregó.