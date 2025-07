El poder de los astros este lunes 28 de julio: decidí distinto

Arranca la semana con una energía tranquila, ideal para no apurarse. Hoy no se trata de hacer mucho, sino de hacer lo que tiene sentido. El cielo propone decisiones sin drama, pequeños comienzos sin estridencia y vínculos que se reordenan desde la autenticidad. No hace falta arrancar fuerte, solo con conciencia. Colores cruzados, texturas que calman, y una canción que acompañe lo que estás sintiendo.