Por el cierre de Vialidad, empleados volvieron a protestar en Ruta 3

Trabajadores de Vialidad Nacional volvieron a protestar por el cierre del organismo decretado por el gobierno de Javier Milei.

En esta oportunidad el reclamo, que no incluyó el corte de tránsito, se concretó en la Ruta 3 Sur, a la altura de la balanza pública de General Cerri, donde le pidieron a senadores y diputados que se manifiesten contra la decisión del gobierno nacional.

"Todo lo que estaba roto está más roto en las rutas a partir de la decisión del gobierno y nuestra situación es totalmente incierta", explicó uno de los empleados.

Al mismo tiempo reclamó por la incertidumbre que reina por el futuro de los puestos de trabajo y contó que la mayoría de los 140 empleados con los que cuenta el organismo no reviste la categoría de planta permanente sino que es personal contratado.

Días atrás los trabajadores realizaron una primera protesta en 14 de Julio y Herminia Abat, donde sostuvieron que "ss falso que esos trabajadores se van a reubicar porque todas las dependencias del Estado tienen despidos, lo que el gobierno pretende hacer es pasar a disponibilidad por un año a los trabajadores, con un salario de apenas el 30% de sus haberes actuales, que sería de unos 350 mil pesos, y tras un año despedirlos con una indemnización", sostuvo.

"No hay ñoquis en Vialidad y el organismo no se creó para robar como dicen desde el gobierno. Hemos construido las rutas de todo el país y además realizamos tareas de mantenimiento, aunque en la actualidad, no se realizan porque es decisión del gobierno nacional", explicó.