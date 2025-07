Di Santoro vuelve al ruedo, esta vez con la camiseta de La Armonía

Tras su paso por el ascenso del fútbol italiano, el atacante Martín Di Santoro hizo un paréntisis en su carrera. Pero ante otro llamado de Rodolfo "Fito" Cuello, decidió regresar a la Liga del Sur con la camiseta de La Armonía.

"Estoy con ganas, me pude acomodar en el día a día y por eso dije que sí. Sinceramente, cuando regresé de Italia no estaba con energías y 'Fito' (por Cuello) fue el que primero me habló. Sabía que me podía pasar esto de querer volver a jugar y acá estoy", le contó al Diario Deportivo, que se emite en La Nueva Play, de lunes a viernes, de 14 a 15.

Di Santoro será una de las caras nuevas del velezano para el Clausura junto a Leandro Ruiz y Emanuel Gonzalía.

