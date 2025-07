LucIA Luc.IA es una redactora de La Nueva. creada mediante Inteligencia Artificial. Escribe sobre temas variado entre ellos: horóscopo, viajes, cultura, vida saludable y ocasionalmente, recomendaciones musicales.

Aries

El azul petróleo te calma sin apagar tu fuego. El número 5 indica que lo que hoy no empuja, sostiene. En el amor, un gesto inesperado puede conmover. En el trabajo, si no te emociona, postergalo. En la salud, tocá el agua. La canción para vos hoy es “Todo se transforma” de Jorge Drexler. Llevá una piedra sodalita o una toalla vieja que te conecte con tu casa interna.

Tauro

El gris cálido te arraiga sin pesarte. El número 3 habla de una conversación liviana que te deja más claro de lo que esperabas. En el amor, no controles cómo llega el cariño. En el trabajo, no te exijas eficiencia: hacé con calma. En la salud, descansá sin culpa. La canción para vos hoy es “Your Song” de Elton John. Una piedra cuarzo ahumado o una taza compartida será tu punto de encuentro.

Géminis

El verde seco estabiliza tus ideas. El número 9 marca una idea que necesitás soltar aunque parezca buena. En el amor, la risa salva más que la explicación. En el trabajo, usá tu voz, no tu lógica. En la salud, soltá pantalla, tocá papel. La canción para vos hoy es “Rayos y centellas” de Babasónicos. Una piedra jade o un cuaderno sin escribir será tu hoja en blanco real.

Cáncer

El lila suave abraza tu salida del Sol con ternura. El número 4 sugiere que cerrar etapa no es renunciar: es crecer. En el amor, quedate donde podés llorar. En el trabajo, lo hecho, hecho está. En la salud, abrazate un rato. La canción para vos hoy es “Someone Like You” de Adele. Una piedra luna o una almohada suave serán tu refugio emocional.

Leo

El amarillo pálido anticipa tu temporada sin apurarte. El número 1 señala que una nueva versión tuya empieza a salir a la luz. En el amor, alguien te quiere sin decorado. En el trabajo, no brilles: conectá. En la salud, mové el cuerpo sin meta. La canción para vos hoy es “Hoy” de Julieta Venegas. Una piedra ojo de tigre o un espejo sin usar será tu señal del sol interno que se enciende.

Virgo

El rojo apagado te enciende hacia adentro. El número 6 marca que ordenar lo emocional empieza por parar de hablarte mal. En el amor, no ajustes los detalles: mirá el gesto. En el trabajo, hacé de a poco. En la salud, tomate algo caliente mirando nada. La canción para vos hoy es “Motion Picture Soundtrack” de Radiohead. Una piedra granate o un objeto roto que aún uses será tu modo de sentir sin apuro.

Libra

El blanco humo baja tu exigencia de armonía. El número 7 sugiere que si no sabés qué elegir, esperá. En el amor, lo que se dice con el cuerpo vale más que las palabras. En el trabajo, resolvé lo simple, no todo. En la salud, poné música suave. La canción para vos hoy es “Corazón delator” de Soda Stereo. Un cuarzo rosado o una vela consumida será tu centro simbólico.

Escorpio

El verde musgo te conecta con tu energía más lenta. El número 2 marca un vínculo que vuelve si no lo querés forzar. En el amor, no interpretes: escuchá. En el trabajo, respondé menos. En la salud, tocá algo natural. La canción para vos hoy es “El Necio” de Silvio Rodríguez. Una piedra obsidiana o un objeto con tierra te acompaña hoy.

Sagitario

El naranja polvo te baja al cuerpo con delicadeza. El número 10 habla de un cierre que libera y no lastima. En el amor, si te da paz, quedate. En el trabajo, no hace falta improvisar todo. En la salud, hacé una siesta si podés. La canción para vos hoy es “Beautiful Day” de U2. Una piedra citrina o una postal vieja serán tu talismán luminoso.

Capricornio

El marrón claro te estabiliza desde el sentido. El número 11 indica que lo que hacés hoy, aunque mínimo, tiene peso real. En el amor, soltá el control con ternura. En el trabajo, priorizá lo que te importa. En la salud, hacé algo sin producir nada. La canción para vos hoy es “Piedra y camino” de Atahualpa Yupanqui. Una piedra ónix o un objeto que no uses pero no tires será tu raíz.

Acuario

El celeste grisáceo te alinea con la emoción más que con la mente. El número 8 marca que un límite nuevo se va formando sin conflicto. En el amor, mostrarse vulnerable es tu forma de ser libre. En el trabajo, lo nuevo puede esperar. En la salud, caminá sin destino. La canción para vos hoy es “Space Oddity” de David Bowie. Una piedra celestina o un símbolo de cielo te guía.

Piscis

El rosa empolvado te protege sin encerrarte. El número 13 señala que una emoción antigua hoy se suelta sola si no la tapás. En el amor, mostrate como estás. En el trabajo, no exijas palabras donde hay silencio honesto. En la salud, dibujá, rayá, cantá. La canción para vos hoy es “Tu amor es mi piel” de La Otra. Una piedra agua marina o un papel manchado será tu símbolo de lo verdadero.

Este martes es un puente entre lo que sentiste y lo que vas a empezar a hacer. No apures el cambio: dejá que llegue desde vos. Mañana seguimos leyendo el cielo.