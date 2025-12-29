"Peco" Gómez Peña ya no es el DT de Rosario

Federico Gómez se despidió de la dirección técnica de Rosario Puerto Belgrano a través de una red social y anunció que no continuará en el club puntaltense en la temporada 2026.

"Peco" emitió un comunicado en Facebook.

"En el día de la fecha, he tomado la decisión de no continuar com DT del Club Rosario. Aclaro que no recibí ningún llamado formal de algún representante de la nueva CD, que se hará cargo del Club. Luego de la Asamblea de Socios, sólo se contactó conmigo alguién que se definió como "colaborador desde afuera" para mantener una charla, la cuál todavía no sucedió".

"Creo positivamente que la nueva conducción del Club debe tener la libertad de elegir quién comande al equipo de Primera División, sin tener el compromiso o la obligación de tener que hacerlo bajo mi dirección. La persona que se haga cargo debe tener la seguridad de poder llevar adelante el cambio que tanto se pregona. No me deben nada (no hablo de lo económico), tampoco le debo nada a nadie. Sólo intenté aportar lo mío (poco o mucho) para que el Club vuelva a posicionarse como lo fue históricamente. Fue un año difícil en lo familiar y en lo personal, pero siempre dándolo todo en pos de lograr el objetivo planteado".

"Agradezco al hincha el cariño y el respeto a pesar de no poder retribuir con resultados. A todos los que bancaron, gracias. Y a los que no, apoyen por el bien del Club y su nueva comisión. Ojalá el 2026 sea un año un poco mejor en todo sentido. Abrazo grande y gracias".