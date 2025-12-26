El principal torneo de la URS tiene fecha, programa y un nuevo protagonista

La Unión de Rugby del Sur, tal como viene ocurriendo en los últimos años, difundió aspectos de la competencia confirmada para próxima temporada del rugby local y regional.

Anunció que el campeonato Oficial de Primera zona Oro comenzará el sábado 7 de marzo con la participación de cinco equipos, uno más respecto de este año.

Jugarán en la máxima categoría Sociedad Sportiva (último campeón), Argentino, Universitario, Santa Rosa RC y El Nacional, que se incorpora a este grupo tras haber participado este año en zona Plata.

Jugarán la primera fecha Sociedad Sportiva-Santa Rosa RC y Argentino-Universitario. Fecha libre tendrá El Nacional, que debutará una semana después como visitante ante Santa Rosa RC.

Se jugará a dos ruedas todos contra todos. Al concluir la primera rueda quedarán definidos los clasificados al regional Norpatagónico, del cual todavía no se difundieron plazas ni fixture. De este torneo lo que sí se confirmó fue que el 9 y 16 de mayo se utilizarán para disputarán partidos de la fase de grupos de dicho regional.

Además, la URS indicó que al finalizar el Oficial también quedarán definidos los cupos al Regional Pampeano.

En el Oficial la primera fecha libre para Sociedad Sportiva llegará el sábado 28 de marzo, cuando dispute ante Neuquén RC (en La Carrindanga) la reválida conducente al Torneo del Interior B 2026. Instancia que también afrontarán Cardenales RC-Taraguy, Tigres RC-Jockey Club (Venado Tuerto) y Jockey Club (Tucumán)-Universitario (San Juan).

Por otra parte, la unión bahiense indicó que el calendario de juveniles comenzará el sábado 21 de marzo, aunque con fixtures a confirmar.

Oficial URS zona Oro

A continuación el programa de partidos del Oficial de Primera (zona Oro), con el ranking correspondiente: