El empleo registrado cayó por cuarto mes consecutivo

Pablo Álvarez [email protected] Recibido en 1993, acumula 28 años de trayectoria en el periodismo local. Ex jefe de la sección Deportes y La Ciudad y actual secretario de Redacción de La Nueva. Ex profesor de los dos institutos de Periodismo de la ciudad. Especialista en temas deportivos, sociales y gremiales.

El mercado laboral formal en Argentina continúa mostrando un deterioro significativo. Según los registros de la Secretaría de Trabajo, el empleo registrado total experimentó una nueva caída en septiembre de 2025, con la pérdida de 10.700 puestos de trabajo.

Esta contracción estuvo impulsada, principalmente, por la reducción del empleo asalariado en el sector privado, que disminuyó un 0,1%, equivalente a la pérdida de alrededor de 9.000 puestos declarados en el sistema de Seguridad Social.

La situación de recesión en el empleo asalariado privado es alarmante. En los últimos cuatro meses registrados, es decir, entre junio y septiembre de 2025, el sector acumuló una pérdida de 49.000 empleos.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Esta disminución se atribuye fundamentalmente a desvinculaciones y cesantías que afectaron a empresas medianas y grandes, con impactos tanto en la industria como en el comercio.

Panorama anual

La comparación interanual (septiembre 2025 contra septiembre 2024) revela una caída de 53.300 trabajadores en el empleo asalariado registrado. El informe detalla que esta contracción afectó a casi todas las categorías:

--El sector asalariado privado y el sector público mostraron, ambos, una caída del 0,4% (equivalente a 25.900 y 12.800 personas menos, respectivamente).

--El trabajo en casas particulares se redujo en un 3,2% (14.700 personas menos).

En un contraste que marca la informalidad creciente, la cantidad de aportantes al monotributo aumentó un 2,5% (53.200 personas más), mientras que los aportantes al régimen de autónomos disminuyeron un 5,2% (21.200 personas menos).

Pérdidas

El informe también traza un panorama de largo plazo. En la comparación con noviembre de 2023, la pérdida de puestos de trabajo asalariados es masiva:

--El empleo privado disminuyó en 187.400 asalariados, pasando de 6.385.800 a 6.198.400 puestos.

--El empleo público se redujo en 70.100 puestos, pasando de 3.484.300 a 3.414.200.

--El trabajo en casas particulares se contrajo en 27.300 puestos, de 464.500 a 437.200.

--En este período, los monotributistas aumentaron en 126.100 personas, reflejando la tendencia a la precarización y la búsqueda de autoempleo.

Tendencias sectoriales

En septiembre, de los 14 sectores de actividad analizados, 6 redujeron el número de trabajadores asalariados y solo 3 presentaron un aumento. Las caídas más significativas se dieron en:

--Explotación de minas y canteras (-0,7%).

--Industrias manufactureras (-0,4%).

--Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (- 0,3%).

--Transporte, almacenamiento y comunicaciones (-0,3%).

--Comercio y reparaciones (-0,2%) y Construcción (-0,2%).

Por el lado de los aumentos, se registraron incrementos en Pesca (3,5%), Suministro de electricidad, gas y agua (0,1%) y Enseñanza (0,1%).

El trabajo independiente se mantuvo estable respecto al mes anterior. Esta estabilidad se debió a que la caída en el número de monotributistas sociales (-1,8%) y autónomos (-0,7%) fue neutralizada por el crecimiento en la cantidad de monotributistas (0,4%).