Néstor Machiavelli [email protected] Periodista, conductor y realizador televisivo, columnista en medios de difusión nacional. Nativo de Coronel Dorrego, alterna residencia entre Sauce Grande y Capital Federal. Conduce el ciclo ESAS PEQUEÑAS COSAS en BVC Bahía Blanca.

Uno se detiene, la mira y se dispara la película de cualquier inmigrante que vino de lejos. Se queda pensando en los sueños que viajaron dentro de esa valija. Observo la manija, imagino la mano que la transporta, con cuidado porque lleva adentro su mundo cotidiano, cosas simples y la esperanza -que nunca falta- a buen resguardo entre pliegos de pantalones y camisas.

Es una valija económica, se ve en los herrajes, de color cuero para disimular su esqueleto de cartón duro. Típico equipaje de viajero modesto, sin calcomanías de hoteles y lugares que identifican al viajero turista, que exterioriza su condición a la vista de los demás.

Imagino a la mamá costurera y el papá carpintero acompañándolo hasta el tren de la estación de La Plata. El instinto de padres no falla, sabían que ese era un viaje sin boleto de vuelta. Así fue.

En el museo de Aráuz la valija está muy cerca de los discos del curso de inglés con el que ejercitó el idioma, convencido que su futuro médico estaba en el corazón y debía viajar a Cleveland.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

María Elena Berton es la directora del museo que funciona en la estación del tren donde Favaloro con su valija llegó a Aráuz. Y se aquerenció tanto con el pueblo que eligió descansar allí para siempre.

María Elena lo llama simplemente “doctor René”, con la familiaridad del vecino que lo conoce y lo tiene presente. Ayer llamó para invitarme al acto del 14 de diciembre próximo organizado por el municipio donde se realizará el cierre de los talleres culturales en el andén de la estación del museo de René. Participarán artistas locales, habrá dos obras de teatro, una referida al ferrocarril y la otra se llama "Simplemente René". Y cómo cierre proyectarán el documental que realizamos en 2023.

Le agradecí la invitación, lo mismo que al intendente de Aráuz, Santiago Goñi.

La hago extensiva a todos los amigos que quieran caminar y respirar el aire del pueblo por donde anduvo el doctor René.